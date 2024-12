Viveiro inaugurará el Belén gigante, el mayor de Galicia, este viernes con chocolatada y música

XAIME RAMALLAL

El Concello de Viveiro inaugurará este viernes, día 6, el Belén gigante, con figuras a tamaño real, que es el más grande de Galicia; lo hará invitando además a chocolatada, en una carpa instalada en la misma zona y habrá música. ‘Viveiro ante o Berce', situado como sempre no atrio de Santa María e nas súas inmediacións, vaise inaugurar ás 19:30 horas coa actuación do coro de CEP Lois Tobío e ofrecendo un chocolate aos asistentes, para o que se instalará unha pequena carpa no espazo entre as rúas Teodoro de Quirós e Pedro Fernández Orol", explica la alcaldesa, María Loureiro.

A esa misma hora, además, se procederá también al tradicional encendido de las luces navideñas en la ciudad del Landro. La alcaldesa María Loureiro explica “a importancia de acender o alumeado coincidindo coa ponte de decembro, alongando un mes Nadal e favorecendo ao comercio e ao sector servizos. O belén é un referente a nivel galego, e como tal atrae a moitísima xente a Viveiro para velo creándose un gran ambiente nas nosas rúas e dinamizando a economía local”, destaca la regidora.