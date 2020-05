El Pescados Rubén-Burela inicia su puzle

0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

burela / la voz 22/05/2020 20:36 h

El Pescados Rubén-Burela inicia un nuevo puzle. Los dirigentes mariñanos mueven las piezas con mimo para configurar una plantilla potente que no pase los apuros clasificatorios de la última campaña en una liga de Primera División de la que todavía se desconoce cómo y cuándo empezará. Los primeros movimientos oficiales sirven para hacer sitio a quienes vengan a reforzar al conjunto que era colista cuando estalló la crisis sanitaria.

El club mariñano no prolongará el contrato de Joselito, Pope y Luisma, tres de los futbolistas que fueron protagonistas en el histórico ascenso del 2018. Y para sustituirlos, según anunciaron ya varios medios, ya han atado al cierre Giasson (Córdoba), al ala David Pazos (Ribera Navarra) y al pívot Diego Quintela (Palma).

Fuentes de la entidad reconocieron que hay negociaciones abiertas con esos y otros futbolistas, pero hasta el momento ninguna de las incorporaciones está cerrada al cien por cien. La prioridad absoluta es zanjar cuanto antes la renovación del entrenador alfocense Juanma Marrube, que podría disponer así de un plantel dotado de muchos más recursos.

Tres internacionales absolutos

Fichar a Diego Quintela supondría un enorme salto cualitativo en el apartado realizador para una escuadra burelense que solo había celebrado 40 goles en 23 jornadas de liga. El pívot arzuano de 28 años viene de un curso en blanco por culpa de una lesión de tobillo, aunque aún tendrá que disputar el play-off con un Palma Futsal con el que tiene contrato hasta 2021. Internacional con España, es una de las grandes joyas de la cantera del Santiago Futsal, desde donde dio el salto al Barça.

También es un producto de la factoría del antiguo Lobelle David Pazos. El ala de Ames tiene 26 años y ha sido uno de los mejores del Aspil Jumpers Ribera Navarra en esta complicada campaña. El exjugador del Movistar Inter y el Palma, también con experiencia en La Roja, aportó siete goles en 21 partidos con la camiseta de la escuadra de Tudela.

Daniel Arnaldo Giasson (Caixas do Sul, Brasil, 1987), por su parte, es un cierre de contrastado nivel que también ha sido internacional absoluto, en su caso con la selección italiana. Tras una notable trayectoria en el país transalpino, donde militó en clubes como el Lazio, el Luparense o el Pescara, llegó a la liga española en el 2017 para defender los intereses del Jaén Paraíso Interior. Durante esta última temporada puso su experiencia y calidad al servicio del recién ascendido Córdoba Patrimonio.

Otros seis futbolistas terminan contrato, pero aún no han resuelto su futuro

El club anunció las bajas de Pope, Joselito y Luisma con unos escuetos comunicados en los que hacía referencia a la finalización de sus contratos el próximo 30 de junio, agradecía su dedicación y deseaba suerte para sus futuros proyectos. En el caso de Luisma, destacaron también su trabajo como parte del profesorado de los equipos de base.

El pívot riojano de 31 años llegó a Burela hace tres temporadas tras una larga trayectoria en el Ribera Navarra. En este curso Luis Martínez Somalo no se perdió ni un solo partido de liga y aportó cinco goles. «Han sido tres temporadas en las que he disfrutado mucho. Me hubiese gustado despedirme en la pista, pero las circunstancias no lo permitieron. ¡Moitas grazas por todo, Burela!», se despidió.

Tampoco se perdió ni un partido Sergi Orgiles Sainz, Pope. El cierre barcelonés vuelve al Palma Futsal, del que llegó en calidad de cedido hace tres temporadas. «Siempre lo he dado todo», subrayó el futbolista de 24 años que también fue vital en los éxitos más recientes del club.

Ya es oficial que no seguiré la siguiente temporada en Burela. Los que me conocen saben que he dado todo porque no entiendo otra manera de trabajar dentro y fuera de la pista.Muchísimas gracias club y afición por el trato de estas 3 temporadas.

Aunque, si cabe, la más sorprendente de las bajas naranjas es la de Joselito. José Antonio Macías Pérez (San Fernando-Cádiz, 1992) también participó en los 23 partidos de liga y fue uno de los jugadores naranjas más regulares durante esta temporada. Llegó desde el Palma en el mercado invernal del 2019.

También acaban contrato el 30 de junio los porteros Edu y Kaluza y los futbolistas Amoedo, Pixote, Xande y Eto’o, pero el Burela aún no ha hecho público cuál será su futuro.