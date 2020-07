La forzosa reinvención de las orquestas

Las grandes orquestas no realizarán actuaciones masivas durante estos meses

Las orquestas más distinguidas de Galicia descartan poder actuar en verbenas durante este verano. «Estamos cerrados», afirma Blas Piñón, gerente de Paris de Noia, orquesta que desecha la posibilidad de realizar cualquier tipo de actuación durante estos meses. Lo mismo ocurre con Panorama, «Lamentándoo moito e cunha gran tristeza nos nosos corazóns, anunciamos a cancelación do Tour 2020», decía el comunicado de la orquesta, publicado hace unas semanas. En el caso del Combo Dominicano, la decisión no es tan drástica. «Aunque no habrá gira, estamos abiertos a actuar en discotecas, terrazas o hoteles», explica Cirano Nuñez, propietario de la orquesta canaria. Las celebraciones que abarrotaban cada noche las plazas de los concellos no podrán producirse y, como consecuencia, el calendario de las orquestas, antes sin descanso, se ha quedado en blanco.

Seguir leyendo