Juan Carlos Quer, al Chicle durante el juicio: «Podría haber sido tu hija»

Siguen estudiando la reconstrucción hecha con la versión del Chicle. Los agentes destacan que Abuín no recordaba por qué no apareció el sujetador y sí el tanga en el interior del pozo de la nave de Asados. También destacan los funcionarios que es imposible que cogiera el cable en el sótano, tal y como afirmó, ya que no había ese tipo de conexión allí.