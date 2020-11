¿Cómo se han reinventado las influencers?

0

La Voz de Galicia A. G. CHOUCIÑO

14/11/2020 13:09 h

Renovarse o morir. Acostumbrados a ver vídeos y publicaciones en las redes sociales y plataformas digitales sobre moda o viajes alrededor del mundo, en general, ahora las influencers se han adaptado de lleno a las nuevas rutinas que han surgido con la pandemia del covid-19 para seguir llegando a su público. Por eso, tres auténticos referentes del sector en Galicia comentan cómo ha sido su experiencia personal en estos meses tan atípicos y cómo han sabido sacarle el lado positivo para seguir adelante.

UN NUEVO HORIZONTE

Laura De Santiago, de Viveiro, resalta que al principio de la crisis sanitaria «había mucha incertidumbre en todos los sectores y hubo que reinventarse en cuanto al contenido. Antes se enfocaba más a viajes, a comer fuera, hacer todo fuera, y la pandemia nos obligó a quedarnos en casa y a hacer cosas como recetas, trucos, manualidades... Todo en el ámbito del hogar». Un largo confinamiento en el que aprendieron a conectar de una forma especial con sus seguidores. «Al principio fue complicado adaptarse a ofrecer contenido diario entre cuatro paredes, pero al final te das cuenta de que, al fin y al cabo, la mayoría de la gente entra en Instagram a evadirse, entretenerse y ver cosas cotidianas del día a día», explica Cristina Castro Cerqueiras, fundadora de The Desire Shop.

«Hemos creado un vínculo más cercano, más real y me preocupo mucho más por el contenido que quiero compartir; con la selección de campañas, acciones y productos; y en general, por mi forma de trabajar: no solo me interesa mi punto de vista, sino que empatizo mucho con el usuario», añade Natalia Maquieira, creadora de Pasoapaso blog.

LUZ TRAS LA TORMENTA

No obstante, tenían que levantarse de un duro golpe. «Los primeros meses fue un declive laboral importante: los viajes y eventos cancelados y las campañas pospuestas. Paulatinamente tanto agencias como marcas fueron recuperando la confianza en nuestro gremio pero con acciones muy pequeñas, en ningún caso de larga duración y con un presupuesto muy ajustado, lo que en cierta medida, también hizo que nosotras nos adaptásemos a esta nueva situación: tanto a la hora de comunicar como a la hora de presupuestar nuestros servicios», indica Maquieira. Unos cambios que también han sacado a la luz otros factores positivos: «Las marcas se han dado cuenta de que tienen que digitalizar su negocio y realizar más acciones de decoración, lifestyle...», comenta Castro.

CONTENIDO MADE IN GALICIA

Cuando las tres pudieron volver a salir a las calles ya eran conscientes del tipo de contenido por el que debían apostar. «Lo que más nos quitó la pandemia fue la posibilidad de viajar. Entonces en vez de movernos a miles de kilómetros optamos por descubrir nuestro entorno y tener a mano estos recursos que son igual de buenos e igual de válidos. ¿Por qué no descubrir tu propia ciudad? ¿Por qué no hacer excursiones dentro de tu misma zona? El contenido que se puede sacar es brutal», señala De Santiago.

Esta visión de jugar con los recursos locales es también compartida por las otras dos influencers. «Para contrarrestar lo anterior me he centrado en mi comunidad autónoma: Galicia. Creando una carpeta destacada con lugares, restaurantes, sitios de interés y enseñarle al mundo lo bonita que es. Además, he apostado por el comercio local, dándole impulso a través de mis redes sociales y apoyando a este sector tan desfavorecido en este momento», afirma Maquieira. «Esta situación atípica te exige ser cada día más creativa y centrarte en aprender y ofrecer cosas que antes no tenías tiempo en pararte a tratar», añade Castro.

APUESTAN POR ELLAS

Sin embargo, una de las lecciones que todas las personas han aprendido tras esta crisis sanitaria que ha sacudido a todo el planeta es que hay que disfrutar de la vida y hacer lo que uno quiere antes de que sea demasiado tarde. En este sentido, las tres influencers se han atrevido a dar el paso con cosas que tenían apartadas en un segundo plano a la espera de un momento idóneo. «Para mí fue especialmente complicado, porque en medio de esta pandemia mundial dejé mi trabajo para luchar por mis sueños y centrarme al 100 % en el mundo de la comunicación. Tenía previstos y organizados muchos viajes -que antes no podía realizar como consecuencia de mi horario de oficina- y todos se vieron cancelados, al igual que los eventos. Esa parte sigue totalmente bloqueada en este momento, y los eventos se han visto sustituidos por actos o reuniones online vía Zoom, no está mal, pero pierdes el contacto con la gente y a nivel profesional, también pierdes en cierta medida la oportunidad de hacer nuevos contactos en el sector», confiesa Maquieira.

En el caso de Laura De Santiago cuenta que «a nivel psicóloga, que es mi otro trabajo, decidí dar el paso y abrí la terapia online durante el confinamiento. Creé una web de terapia que está funcionando de lujo porque creo que este mundo virtual, por así decirlo, es sin duda el futuro. Es un recurso más y una herramienta igual de válida e igual de útil que tenemos a nuestro alcance, y que va a dar mucho de que hablar con el paso del tiempo», sostiene.

Cristina Cerqueiras señala que ella se ha atrevido a «salir de la zona de confort. Por ejemplo, antes estaba muy centrada en la fotografía y ahora estoy ofreciendo a mis seguidores mucho contenido en formato vídeo, que es muy visual, dinámico y tiene muy buena respuesta».

Sin duda, estas tres mujeres han visto como de algo malo se pueden crear oportunidades y sacarles el máximo partido. «He creado un vínculo maravilloso con mi audiencia que antes no tenía. Me siento más cerca de ellos, y creo que ellos de mí también. Y ya solo por eso, merece la pena todo el esfuerzo en lo que a mejora de contenido se refiere», afirma Maquieira.