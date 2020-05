Javier Urra: «Me sorprende el ambiente festivo que se le ha dado a esta tragedia»

0

La Voz de Galicia Sandra Faginas

01/05/2020 16:20 h

Javier Urra (Estella, 1957) es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de Juzgados de Menores de Madrid, en donde ahora está de excedencia voluntaria. Reputado pedagogo y terapeuta, como experto en el comportamiento humano asegura que las familias han sido ejemplares en la salida a la calle, por mucho que se quiera poner el foco en unas imágenes que siendo reales no dejan de mostrar la excepción. Sin embargo, Urra, que incineró a su madre la semana pasada, reconoce que no acaba de entender que no enfoquemos esta pandemia como la tragedia que es.

1 ¿Es posible estar mucho tiempo sin abrazar a los que queremos?

Mientras tengamos miedo, sí. El miedo es muy poderoso, así que mientras consideremos que hay riesgo real, desde luego. El miedo hace a la gente muy obediente. Claro que podemos.

2 ¿Así que podríamos aguantar mucho más confinados?

Sí, sí. Como la situación fuera límite, por supuesto. El ser humano es muy flexible, muy adaptable. Lo que pasa es que esta situación no es extrema, la gente no está en un zulo, está en su casa, con su tele, con comida...

3 ¿Entonces podemos vivir sin besos?

Sí. El ser humano no ha llegado hasta aquí por ser el más fuerte, sino por ser el más adaptable. Y si tiene que estar con poco, pues vivirá con poco. Buscará la forma: dará besos en la distancia, hará videollamadas o enviará cartas. Otra cosa es que se perciba que el riesgo es poco, pero si crees que tu vida está en peligro, no darás besos.

4 ¿Crees que los padres han sido irresponsables en la salida de los niños?

No. Yo creo que los padres han demostrado que llevan más de 40 días siendo responsables, que han estado ahí cumpliendo, ayudando en las tareas de sus hijos, que son padres creativos, y creo que algunos medios exageran. Supongamos que hay gente que ha hecho cosas que no se deben, pues hay que sancionarlo, porque la sanción es parte de la educación. Pero la noticia es que de 47 millones de personas, salieron 8 millones de niños y padres sin problema. Estadísticamente, los irresponsables son nada. ¿Esa es la noticia? Para mí no; esa es la excepción.

5 ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido del comportamiento de la gente en esta cuarentena?

El querer darle un ambiente festivo a lo que es una tragedia. Son 23.000 personas que han muerto, algunas ahogadas sin un respirador. Me parece muy bien los aplausos a los sanitarios, y cuando digo sanitarios digo transportistas, agricultores, cajeras de supermercado, repartidores... pero trasladar esa imagen todo el tiempo me parece que no corresponde. Entiendo que los médicos aplaudan cuando le sacan el respirador a un enfermo, pero trasladar esa imagen todo el tiempo es hacer ver algo positivo a lo que no lo es. Yo la semana pasada fui a recoger las cenizas de mi madre, que ha muerto en residencia enferma de alzhéimer. Y cuando fui a la incineración, había una cola terrible de coches. Eso también tiene que salir, no digo que haya que ser morbosos, pero si en España cae un avión con 300 personas es un notición, una tragedia. Y han caído 23.000 personas.

6 Queremos huir de la muerte.

Sin duda. El ser humano en Occidente no sabe convivir con la muerte. Y de pronto nos ha golpeado. Entonces la gente empieza: «¿Cuándo podemos salir? ¿Podemos ir a correr?». Queremos escapar, es un mecanismo de defensa. Primero fue China y dices: «Está lejos», luego Italia y piensas: «Aquí no llegará». Es una negación, pero eso es también muy humano. La gente muere todos los días en la carretera, pero uno piensa: 'Llevo muchos años conduciendo, tengo un buen coche, a mí no me va a pasar'. Me llama la atención con qué facilidad nos queremos escapar de la realidad.

7 ¿Los niños recordarán esta etapa como positiva?

Depende del ambiente en el que hayan vivido, si están en cincuenta metros cuadrados, y de sus padres. Pero si sus padres han sido majos, han cocinado con ellos, han estado ahí apoyando, habrán conocido a sus padres en la realidad. No en el papel de progenitores, sino de personas. Los han visto con sus ansiedades, con sus momentos buenos y malos, con el miedo a perder el trabajo,si es así, entonces habrán conocido a sus padres en la realidad. Los padres han conocido a sus hijos, pero yo creo que más los hijos a los padres. Por otra parte, los niños aprenderán lo que hemos aprendido los mayores: que se puede aguantar dos meses sin salir y no pasa nada. Claro que es posible. Igual que hubieran estado muchos más meses seguidos. Ahora dices eso de: 'No aguanto más' porque sabes que puedes salir, pero si no, aguantarías. En el Holocausto se ha visto el horror, pero también lo que se aguanta, el ser humano se adapta. Y ahora sabemos qué es lo esencial: los médicos, la agricultura, la familia, el hogar. Cuando salgamos esto se diluye.

8 ¿Esto lo olvidaremos nada más salir?

No inmediatamente, pero vamos, en dos años sí. Igual que olvidamos el 11-S, o la crisis económica del 2008, o el 11-M o cualquier herida que hayamos tenido. Los seres humanos necesitamos mirar hacia adelante, aunque habrá personas con estrés postraumático. Volveremos a contaminar el mundo, estamos matando al planeta, de eso somos conscientes todos. El ser humano evoluciona, pero no cambia. Ha habido muchas pandemias, eh. Así que volveremos a ser como éramos, pero lo importante es cómo vamos a estar emocionalmente al salir: cuánta tensión hemos acumulado, cuánta ira y cólera va a existir, cuánta violencia. Qué problemas económicos vamos a sufrir, la tensión política. Nosotros tenemos unas ideas preconcebidas: mis vacaciones serán de esta manera, quiero estar con mis amigos. Y oye, a lo mejor no es posible. Hasta ahora hemos hecho lo que ha dicho el Estado, lo que ha dicho la policía, el Ejército. Pero cuando salgamos y seamos libres, tendremos que ser respetuosos y veremos quién tiene autodominio y quién no. Muchos no cumplirán y querrán hacer una fiesta con 30 personas. Habrá gente muy generosa y otra muy egoísta.

9 Habrá de todo.

Sí, a mí me sorprende que el ser humano se sorprenda del ser humano. Yo llevo 32 años en la Fiscalía y he visto violadores, ladrones, asesinos... Esa parte existe.

10. Esperemos que ganen los generosos.

Eso dalo por hecho. Si no, no estaríamos aquí. Si el ser humano no hubiera cooperado no habría llegado hasta donde lo ha hecho.