La Policía Local de Vigo rechaza a una aspirante por no caer con los dos pies en la prueba de salto

XOAN CARLOS GIL

La punta de su pie izquierdo se proyectó dentro de la línea blanca de la meta, pero no la superó ni tampoco apoyó ambos talones. Ese detalle, caer de puntas, echó por tierra los sueños de una aspirante que suspendió las oposiciones al cuerpo de la Policía Local de Vigo. Fue apartada tras obtener un «no apto» en la prueba de salto de longitud por no caer con los dos pies al otro lado de la marca a 1,85 metros de la salida. Acudió a los tribunales para impugnar el resultado y obligar al Concello de Vigo a aprobarla o repetir su prueba de aptitud física de potencia de tren inferior. Vio un agravio comparativo porque un compañero aprobado no apoyó los talones. Quería que se anulase el acuerdo que nombró a 46 funcionarios en prácticas que sí superaron el proceso selectivo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en una sentencia del 28 de febrero, zanja la cuestión porque no ve desigualdad ni ilegalidad. Desestima la pretensión de la candidata, que quería revocar la resolución del Concello de Vigo, y además, la obliga a pagar mil euros en costas del juicio.

La aspirante a policía municipal ya había perdido un primer pleito en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vigo en el 2023, que falló en su contra tras visionar el vídeo de la prueba. Ella quería que se declarase apto su salto horizontal o que se repitiese y que continuase para ella el proceso selectivo.

Intentó reemplazar a la jueza que evaluó la ejecución de su salto de longitud, la cual la suspendió dos veces y dijo en el juicio que «de todas las chicas» ella era «la peor». Se quejó de que esa asesora técnica pertenecía a la Federación Gallega de Gimnasia y no a la de Atletismo, como los jueces que sí aprobaron sus pruebas de velocidad y resistencia. La sala de lo Contencioso del TSXG replica que las reglas comunes exigen que la aspirante caiga apoyando la totalidad de sus pies superada la meta. En la normativa de la oferta pública de empleo publicada en el Boletín Oficial de Pontevedra en el 2020 se tomaba en cuenta «caer con los dos pies al suelo» pero el TSXG aclara que siempre que sea superada «completamente» la línea.

La candidata insistió en que había que medir la distancia entre la línea de salida «hasta la marca de apoyo de caída más próxima a la línea» y, por tanto, no era relevante la técnica sino la longitud.

El Concello replicó que los dos pies tenían que atravesar por completo la línea de meta pero la aspirante apoyó los talones. Y la sala zanja la cuestión así: «Da igual si cayó de puntas porque, incluso pisando con los talones, no habría superado la línea».