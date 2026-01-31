Una mujer vive atemorizada con sus tres hijos después de que su agresor destrozase su piso

El presunto agresor incendió la cocina

Una mujer víctima de violencia de género en Salvaterra de Miño ha tenido que volver hoy con sus tres hijos pequeños a la casa que su presunto agresor destrozó ayer. «No tienen camas, ni cocina, ni puerta y no conseguimos que nadie les ayude», cuenta una amiga. «Solo queremos que les ofrezcan un sitio donde dormir y refugiarse mientras se arregla su hogar. Vive con el miedo de que suelten a su presunto agresor y aparezca en la casa», continúa Ayer llevaban varios horas intentando contactar con un servicio que les ofreciera una solución. «Nos van derivando de un lado a otro», continúa. La mujer temía ayer que su presunto agresor volviera y que su puerta no se pudiera cerrar. La Guardia Civil confirmó ayer a La Voz el arresto del hombre e indicó que estaba a la espera de declaración judicial.

Las amigas de la mujer vieron el pasado viernes a la víctima con heridas en la cara. Insistieron para saber qué le había ocurrido y, finalmente, lo reconoció. Su pareja le había agredido y amenazado. Llamaron al 016 (el teléfono de atención a mujeres que sufren violencia de género) y, al poco, una patrulla de la Guardia Civil se personó en Salvaterra de Miño. La llevaron al hospital para que le vieran las heridas y hacer un parte de lesiones. Después, fueron hasta el cuartel de Ponteareas para poner la denuncia. Mientras, los agentes de la Guardia Civil se trasladaron hasta el piso de la pareja para detener al hombre, que indican que tiene 39 años y es de nacionalidad española.

La amiga de la víctima cuenta que los vecinos le explicaron que fue un operativo muy complicado. El presunto agresor estaba agresivo y había intentado incendiar el piso. «Metía objetos metálicos para que incendiaran la cocina», continúa. Las fotografías a las que ha podido acceder La Voz muestran los graves deterioros en la casa. La vitrocerámica de la cocina se consumió por completo con el fuego, la televisión fue golpeada y las camas de la vivienda estaban todas tiradas en una habitación, agolpadas unas sobre las otras. La Guardia Civil también confirma a La Voz que, al llegar los agentes, el presunto agresor ya presentaba heridas por quemaduras por las que tuvo que ser hospitalizado el pasado viernes.