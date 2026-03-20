El derribo del Talaso amenaza con quebrar el Concello de Oia tras más de 20 años de litigios

ALEJANDRO MARTÍNEZ VIGO / LA VOZ

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El complejo turístico cuenta con licencias anuladas por estar construido en suelo rústico.
El complejo turístico cuenta con licencias anuladas por estar construido en suelo rústico. Joel Covelo

La alcaldesa advierte de la bancarrota y de la pérdida de empleos en la zona. En 1999 se benefició de 3,9 millones de euros en ayudas públicas

21 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El derribo del complejo de talasoterapia de Oia, activado por orden judicial, abre un escenario de alto riesgo para las arcas municipales. El Concello, que en su día otorgó las licencias posteriormente anuladas por los

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