Cangas y Porriño irán a la justicia si se les baja de categoría sin acabar las ligas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

03/04/2020 19:39 h

El balonmano de élite gallego está en pie de guerra contra la Federación Española, que anunció descensos con independencia de que la temporada llegue o no a concluirse. Esta situación provocaría que el Cangas en la Liga Asobal y el Porriño en la División de Honor femenina perderían la categoría. Los dos clubes ya han avanzado que recurrirán a la justicia, incluso ordinaria, para hacer valer sus derechos y no descender en los despachos.

El Porriño tuvo conocimiento de la decisión el jueves, en una reunión por videoconferencia, y ya le indicó a la federación que tomará medidas: «A federación comunicou que pretenden que se non se pode xogar a liga, haxa igualmente ascensos e descensos. E no noso caso particular fixemos ver a nosa oposición a ese tema. Dixemos que, se non se acaba a liga, non pode haber descensos. As bases de competición din que ten que haber unha liga a dobre volta e xa advertimos que, se nos descende por vía administrativa, recorreremos á xustiza», dice Abel Estévez, el presidente del Porriño, que pide jugar las seis jornadas que faltan.

El Cangas, de Asobal, por medio de su presidente, Manuel Camiña, que tildó de «emperador» a Francisco Blázquez, el presidente de la española, se despachó en el mismo sentido: «Isto vai traer cola, que non o dubide ninguén. ¿En base a que fai os ascensos e descensos? Pero este señor síntese o importante e considera que é un fenómeno». La decisión del Cangas es la vía del contencioso-administrativo sin descartar otra serie de medidas.

Además el Guardés, cuarto en la División de Honor femenina, confirma que no hay acuerdo con los clubes para los descensos y acusó a la federación de «falta de sensibilidad con las preocupaciones de las jugadoras», reclamando que se vele por su seguridad.