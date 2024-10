El detenido por la muerte de una mujer en Moaña pasará hoy a disposición judicial

Xoán Carlos Gil

A. C. T., vecino de Moaña, de 47 años, continuaba anoche ingresado en el Hospital Povisa, de Vigo, custodiado por la Guardia Civil. Está detenido como presunto autor de la muerte de Fadoua Akkar, de 41 años, de nacionalidad marroquí y vecina de Salcedo, en Pontevedra, ocurrida la madrugada del sábado en las inmediaciones del puerto de Domaio. El instituto armado investiga la muerte de Fadoua Akkar como un presunto crimen machista.

Según informó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el detenido ya había cumplido una pena de prisión tras una sentencia de la Audiencia Provincial del 2012 por violencia sobre una mujer de la que también tuvo una orden de alejamiento hasta el 2020.

Durante la jornada de hoy, una vez sea dado de alta en el hospital, el detenido será puesto a disposición del juzgado de Cangas, encargado de instruir el caso.

El presunto autor del crimen fue detenido el sábado a las nueve de la noche cuando estaba siendo atendido en el hospital vigués por hipotermia y pérdida de consciencia tras precipitarse al mar en Domaio con el vehículo que conducía y en el que viajaba la fallecida.

Varios testigos relataron que, a las cinco de la madrugada, el vehículo conducido por el detenido circulaba por un paseo peatonal próximo al puerto, y que se metió por una zona de césped para girar después hacia el mar y precipitarse. Añadió Abel Losada que «el vehículo aceleró cuando llegó al mar», circunstancia que refuerza la tesis de la intencionalidad.

Los testigos alertaron a la Policía Local de Moaña, que dio aviso al 112 Galicia, desde donde se activó un servicio de rescate en el que participaron Policía Local de Moaña, Protección Civil, Bomberos y Guardia Civil, además de la Salvamar Mirach y Gardacostas de Galicia.

Mientras que el ahora detenido logró salir del vehículo y se encaramó a su techo, el cuerpo de la mujer fue hallado flotando en el mar en las inmediaciones del lugar. El cadáver presentaba un golpe en el rostro, lo que abrió la sospecha de que no hubiera sido causado por la caída del vehículo al mar.

Según vecinos de Fadoua Akkar, la relación que mantenía con A. C. T. era relativamente reciente. Ella vivía desde hacía año y medio con su hijo, de 13 años, en la parroquia de Salcedo, en Pontevedra. Cuando llegó de Marruecos, hace dos años, estuvo viviendo con unos familiares en el municipio de Vilaboa.

Actos de repulsa

Los Ayuntamientos de Pontevedra y Moaña realizaron sendos actos de repulsa del presunto crimen machista. El salón de plenos del Moaña se quedó pequeño para acoger a los vecinos que quisieron sumarse al acto. Acompañando a la corporación moañesa, presidida por su alcaldesa, Leticia Santos, estuvieron representantes de la corporación de Cangas, con su alcaldesa, Araceli Gestido, al frente, así como concejales de O Rosal y Redondela. La alcaldesa de Moaña leyó un manifiesto en el que se solidarizó con la familia y amigos de la fallecida, a quienes trasladó el pesar de la población moañesa. «Como sociedade, precisamos tomar conciencia de que vivimos nun sistema capitalista e patriarcal que loita como un lobo ferido fronte a cada avance do feminismo. Temos que rebelarnos fronte a este sistema que fai que as persoas suframos e as mulleres acabemos sendo asasinadas», afirmó la alcaldesa.

Leticia Santos abogó por un cambio en la educación de los niños, basado en la igualdad y la no violencia, para evitar que formen su personalidad «escoitando mensaxes machistas, agresivas e negacionistas da violencia contra a muller, vertidas con total impunidade nas redes sociais».

La alcaldesa de Moaña recalcó que ninguna mujer está libre de la violencia machista, por lo que animó a los presentes a ser intransigentes con el machismo. «Somos o berro das que non teñen voz; cando asasinan a unha muller matan un pouco de cada unha de nós», concluyó Leticia Santos.