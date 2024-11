La expareja de la mujer muerta en Baiona, antes de huir: «Yo este marrón no me lo como»

XOAN CARLOS GIL

Los agentes de la Guardia Civil investigan como un presunto crimen machista la muerte ayer en Baiona de Estela Blach Silva, de 36 años, y buscan a su exnovio, que abandonó el domicilio de la mujer en la parroquia de Belesar en cuanto llegaron los sanitarios. Fue él quien alertó de lo ocurrido a los servicios de emergencias sobre las cinco de la madrugada. Les dijo que se había encontrado a la víctima en la entrada de su casa, que presentaba golpes, y que la había llevado para dentro de la vivienda y la había tapado con una manta.

Cuando llegaron los servicios sanitarios a la casa, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer. En cuanto lo hicieron, su exnovio afirmó: «Yo este marrón no me lo como». A continuación, se marchó corriendo del lugar. Ya no estaba allí cuando llegaron a la vivienda los agentes de la Guardia Civil. Desde ese momento intentan localizar al hombre, en un dispositivo en el que trabajaron sin descanso durante toda la jornada varias patrullas y equipos.

Al parecer, habría abandonado la zona a pie, pero tuvo tiempo para poder subirse a un coche y continuar la huida. A última hora de ayer, el hombre, de 38 años y natural del barrio de Sabarís, en el mismo municipio de Baiona, permanecía en paradero desconocido.

La investigación está a cargo ahora del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra. Desde primera hora de ayer estuvieron en el lugar de los hechos para analizar el escenario y recoger los posibles vestigios y pruebas que ayuden a esclarecer lo ocurrido, que ha conmocionado a Baiona.

Orden de alejamiento

La víctima presentaba golpes en la cara compatibles con una posible agresión machista, y por ello se investiga como un posible caso de violencia de género. Además, el hombre tenía una orden de alejamiento de la mujer que estaba vigente desde el pasado mes de abril, dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, confirmó que Estela Blach Silva estaba en el sistema VioGén, que sigue los casos de violencia machista, con un riesgo medio. La mujer deja huérfana de madre a una niña. «Cando se completen as dilixencias coa autopsia e o resto da investigación teremos datos máis concretos para coñecer as circunstancias deste falecemento», apuntó Losada, que mostró su solidaridad con el pueblo de Baiona y la familia de la víctima. «As circunstancias aínda están por esclarecer, temos que ter coidado porque falamos cunha muller con familia, que está sumida na consternación», insistió Losada. «É mellor dar explicacións cando se pechen as investigacións. Cando os investigadores confirmen que se trata dun crime de violencia de xénero, insisto, porque nin sequera iso está confirmado», terminó. Está previsto que la autopsia se practique en la jornada de hoy.

XOAN CARLOS GIL

Agresiones machistas

Al exnovio de Estela Blach Silva le constan varias denuncias por presuntas agresiones machistas, según han confirmado fuentes de la investigación. Sin embargo, se pide «cautela» a la hora de determinar las circunstancias y apuntan a que la autopsia será clave para determinar si se trata de un homicidio machista.

La comitiva judicial que se personó en la parroquia de Belesar cuando todavía no había amanecido ordenó el levantamiento del cuerpo de la mujer, a las nueve de la mañana. Posteriormente fue trasladado a Vigo, para que se le practique la autopsia en las instalaciones de la Cidade da Xustiza, y será entonces cuando se confirme si falleció a causa de las heridas y golpes que presentaba cuando llegaron los servicios sanitarios.

El alcalde de Baiona, el popular Jesús Vázquez Almuiña, trasladó todo su apoyo a la familia de la víctima, que es muy conocida en el municipio y está recibiendo ayuda psicológica en estos momentos. El regidor, siguiendo también los pasos del subdelegado del Gobierno, también hizo un llamamiento a la prudencia a la espera de que se conozcan los detalles de la investigación de la Guardia Civil y se pueda confirmar si se trata de un crimen machista o no. Todo el pueblo se está volcando en arropar a la familia ante esta tragedia para la que no encuentran ninguna explicación.

De confirmarse que Estela Blach Silva murió a manos de su exnovio, se convertiría en la cuarta víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año en Galicia. Y la número 40 en toda España.