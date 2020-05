El mosqueo del Ayuntamiento de A Guarda con «El Hormiguero»

C

La Voz de Galicia Alejandra Pascual

13/05/2020 22:54 h

El alcalde de A Guarda, Antonio Lomba (PSOE), ha solicitado públicamente al programa de Antena 3 El Hormiguero que rectifique la descripción que hizo uno de sus colaboradores de las Festas do Monte de Santa Trega. El regidor gallego alega que las declaraciones efectuadas por Marron, cuando Pablo Motos le preguntó cuál era la fiesta más loca en la que había estado, no ejemplifican «en nada a esencia das festas, identificando erroneamente as arraigadas tradicións das mesmas».

En el programa de ayer, tras la interpelación de Pablo Motos, su colaborador Marron respondió que la fiesta más loca era «una que se hace en Galicia en una zona maravillosa». Se refería a las Festas do Monte, una celebración de Interese Turístico de Galicia, la más popular de A Guarda. «Esa fiesta es loquísima», dijo el colaborador toledano, quen dijo haber acudido en varias ocasiones al evento. Fue entonces cuando precisó que la tradición consistía en «beber vino con una garrafa y arrancarse la ropa a mordiscos». Explicó, entre las risas de Motos y de los muñecos Trancas y Barrancas, que se bebía como si se tratase de un surtidor de gasolina. Una vez llegados arriba, según la versión de Marron, es cuando la gente se arranca la ropa a mordiscos «como si fueran zombis». La entrevista avanzó en un tono de cachondeo y entonces el colaborador relató cómo se desarrollaba el final del evento. Marron hizo alusión a que al monte se sube de día, pero se baja de noche desnudo y lleno de vino. «Se te pegan todos los insectos», explicó a Pablo Motos.

Su relato finalizó contando cómo se perdió con un amigo en la bajada, pero insistiendo en que es un evento increíble «en un lugar maravilloso».

Todas estas declaraciones provocaron el mosqueo del Ayuntamiento de A Guarda. El alcalde Antonio Lomba declaró hoy que se no se puede permitir hablar de las Festas do Monte de Santa Trega con las palabras que utilizó Marron, ante lo que solicita una rectificación de carácter público. Lomba quiso destacar, asimismo, el símbolo de tradición y sentimiento de fraternidad profundo que supone esa tradición para la comunidad guardesa.

«É certo que dita xura realízase con garrafóns de viño tinto, pero se fai de maneira organizada e controlada por cada banda, e convidando aos foráneos a participar tamén nela», prosiguió Lomba en un comunicado, quien defendió la romería popular que se lleva a cabo en el pueblo desde hace 108 años y en la que participan veinte bandas marineras, alguna de ellas desde hace más de medio siglo.