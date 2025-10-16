Los hosteleros de O Morrazo fuerzan una negociación para aminorar el «tasazo»
CANGAS / LA VOZ
«Yo voté al Bloque y, como yo, muchos que participaron en la protesta por la subida del recibo de la basura», asegura la copropietaria de un restaurante de Cangas17 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los hosteleros cangueses han forzado una negociación de las tarifas de la basura tras el malestar y las protestas generados con la ordenanza fiscal aprobada por la Mancomunidade do Morrazo. El incremento repercute especialmente en