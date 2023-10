Un parte de los bomberos de Vigo alertó hace un mes del riesgo inminente de incendio en el edificio

Los bomberos de Vigo, durante la actuación en la madrugada del miércoles M.MORALEJO

El procedimiento judicial iniciado por el incendio de la madrugada del miércoles en Vigo incluye cinco partes de intervención redactados por los bomberos de la ciudad sobre sendas actuaciones en el número 6 de la calle Alfonso X el Sabio. Todas obligaron a movilizar personal y camiones. El último parte corresponde a la tragedia vivida en la madrugada del miércoles. El primer parte es del 2021. El anterior, fechado el 15 de septiembre, implica un SOS sobre la peligrosidad que los profesionales desplazados detectaron sobre este inmueble okupado. El texto detalla que el edificio era un bomba de relojería, que la situación resultaba incontrolable y que existía un riesgo inminente de que los conatos de fuego vividos hasta entonces alcanzaran la magnitud de tragedia, como pasó esta semana con el fallecimiento de una mujer y tres de sus hijos.

Los cinco partes ya están en manos de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Vigo, y llegarán al juzgado de guardia que lleva el caso para incluirlos en el procedimiento a instruir. El último informe, correspondiente al operativo de extinción del miércoles, se ciñe a cuestiones técnicas. Algunas fuentes explican que el funcionario que lo redactó, y que dirigió la extinción del fuego, recibió indicaciones de sus superiores para que no incluyera contenido que no fuera técnico. Por eso se recoge que como consecuencia de la falta de efectivos, los funcionarios movilizados no pudieron contar con un equipo de rescate. Se trata de un retén encargado de salvaguardar a los compañeros que actúan en los inmuebles afectados.

Vigo no cumplía el número mínimo de bomberos cuando se declaró el incendio Javier Romero / Ángel Paniagua

El parte, judicializado, implica también un desmentido a las declaraciones realizadas el miércoles por la mañana por la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño. Aseguró en su intervención pública que los 16 bomberos movilizados fueron más que suficientes para afrontar el incendio en el que murieron cuatro personas y que implicó la evacuación de unos 30 vecinos. La edila añadió que los funcionarios desplazados desde el parque de Coruxo no tuvieron ni que actuar, precisamente porque los efectivos movilizados desde el otro parque de la ciudad, en Teis, eran suficientes y se valieron ellos solos para apagar el fuego, evacuar el edificio y enfriarlo para evitar reproducciones.

El parte oficial de intervención, y entregado por la jefatura de los bomberos a la Policía Nacional, deja constancia de que actuaron los 16 funcionarios movilizados. El tiempo dirá quién dice la verdad: si el documento oficial o la edila de Seguridad. En la plantilla de los bomberos se sostiene desde la misma madrugada que ocurrió la tragedia que intervinieron los 16 efectivos desplazados. Nadie lo duda. De ahí la indignación en la plantilla por las declaraciones de Rodríguez Calviño, su responsable política, que complicaron un conflicto laboral por la falta crónica de personal que sufre este departamento municipal.

Los delegados sindicales de los bomberos de Vigo darán hoy una rueda de prensa para denunciar por enésima vez la precariedad que viven y la inseguridad en la ciudad. Está por ver si tensarán más la cuerda con el Ayuntamiento adoptando medidas de presión. El ejecutivo local lo sabe, también que la situación se les ha vuelto en contra por la magnitud de la tragedia. Quizá por eso, se realizó el miércoles un movimiento soterrado. Al menos dos sindicatos, de los cinco con representación en los bomberos, recibieron del Gobierno de Abel Caballero una petición para anular la rueda de prensa. El ruego implicaba también mantener una reunión para apaciguar los ánimos sindicales.

Sin recibirlos en un año

Fue inútil, ambos sindicatos rechazaron la petición. En parte porque la situación crónica de falta personal viene de lejos. También por las formas que los diferentes concejales de Seguridad de Vigo han mantenido con ellos al menos desde el 2017. Y en concreto la actual edila, Patricia Rodríguez Calviño, que no les ha recibido desde que tomó posesión del cargo hace más de año, pese a las peticiones de reunirse de los sindicatos. Un actitud que los trabajadores coinciden en achacar al alcalde, otorgando a la edila un papel subordinado.

La federación vecinal pide más bomberos y vivienda social tras el incendio mortal de Vigo e. v. pita

Los reproches en el plano laboral implican también denunciar que los bomberos de Vigo incumplen la ley de prevención de riesgos laborales por la falta de personal. A mayores, aseguran que no existen procedimientos de trabajo porque eso implicaría reconocer que falta personal. También se recuerda la situación vivida en otro operativo de extinción en septiembre, en una nave que hacía de punto limpio. Los efectivos disponibles para extinguir el fuego eran 12, cuatro menos de los movilizados el miércoles.