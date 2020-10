Paula Sanmartín: «El ciclismo no me hacía feliz, estaba perdiendo el tiempo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 27/10/2020 21:44 h

La ciclista Paula Sanmartín (Vigo, 1997) ha decidido abandonar el ciclismo. La que la temporada pasada había sido la única gallega en el pelotón de un equipo profesional, el Bizkaia-Durango deja el deporte que comenzó a practicar de niña en el Club Ciclista Vigués después de que algunas experiencias negativas en los últimos años le hayan pasado factura.

La deportista compitió por última vez en el Campeoanto de España del 22 de agosto. Para entonces, la decisión ya estaba tomada y escribía en su cuenta de Instagram que saldría pensando en ello y dispuesta a dar el 200 %. «Me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo y de que no me hacía feliz lo que hacía», se sincera Sanmartín al confirmar que pone fin a su carrera ciclista. Fue un proceso paulatino hasta tener claro que no deseaba continuar. «Me estuve obligando todo el año a entrenar para recuperar las ganas de andar en bici y no llegaron», subraya.

Paula achaca estas sensaciones a las malas experiencias vividas, en especial a la del 2019, cuando fichó por un equipo italiano donde tuvo que enfrentarse a un sinfín de contratiempos, problemas de salud incluidos. «Las malas pasadas en mi equipo anterior me hicieron sufrir mucho y parece que me absorbieron las ganas de salir en bici», explica.

No se atreve a asegurar que vaya a tratarse de una retirada sin vuelta atrás, pero sí tiene claro que a día de hoy no existe por su parte «ninguna intención de volver». «No quiero decir que es algo definitivo porque nunca se sabe», dice antes de aclarar que a día de hoy no contempla en absoluto una vuelta a la competición.

De momento, además, no tiene ganas ni de montar sobre dos ruedas como aficionada, aunque de esa manera sí es consciente de que volverán cuando pase un poco de tiempo. «Está claro que seguiré saliendo en bici. Ahora necesito tiempo para mí misma, pero seguro que seguiré saliendo. ¡Cuando haga sol!», bromea Sanmartín.

De momento está aprovechando para centrarse en sus estudios de Química, carrera que viene cursando en la Universidad de Vigo y que compaginaba con su carrera deportiva. Ahora comienza una nueva etapa donde ha decidido que ya no tiene cabida el deporte de alta competición.