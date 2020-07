Víctor Pérez: «Galicia me encanta»

0

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

09/07/2020

Con casi 4 millones de seguidores en Tik Tok y 1,6 millones en Instagram, el influencer Víctor Pérez escoge el Pazo do Mosteiro de Tomiño como escenario de su segundo sencillo. El tiktoker confiesa: «Galicia me encanta» y dice que no puede desvelar cómo es el videoclip, pero que se podrá ver dentro de un mes.

El artista asegura que «no es lo mismo que la primera canción, es más profesional», ya que cuenta con el respaldo las productoras DN7 Music y La Sombra Studios en colaboración con Besando al Sapo.

Víctor Pérez empezó hace tres años en el mundo de Instagram. Confiesa que en esta red social le costó mucho más llegar al público que en Tiktok, donde en la cuarentena generaba 14 vídeos diarios. Antes de dedicarse al universo de las redes sociales, jugaba en un equipo fútbol de Girona. «De mis fans lo que más me gusta es cómo me apoyan cada día», afirma el influencer. Víctor confiesa que sin ellos no hubiera podido conseguir sacar adelante los diseños de su marca de ropa.

La grabación del videoclip de su primer sencillo, «Ponte bonita», se lleva a cabo por la productora gallega La Sombra Studios con Fabian Figueroa como director y, Zaira Novas, como creativa y fotógrafa. Tanto el productor David Navarro (DN7 Music) como Fabian Figueroa (La Sombra Studios) trabajan habitualmente juntos para la grabación y el lanzamiento de videoclips para artistas como Juanfran (con más de 75 millones de visitas en su videoclip «Cómo llora»), VF7 con Adexe y Nau así como otros artistas que suponen todo un fenómeno en el panorama musical actual a nivel mundial.

Esta vez, al igual que hace unos meses con uno de los últimos videoclips de Juanfran, han querido priorizar Galicia como localización principal para dar auge su entorno. El videoclip se lanzará este mes de julio en plataformas como Youtube, Spotify y Apple Music, y avecina ser un rotundo éxito enmarcado con Galicia de fondo.