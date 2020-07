Decisiones incomprensibles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia alexandre centeno

21/07/2020 00:33 h

Lo sucedido durante la jornada de ayer, desde que el Fuenlabrada despegó de Madrid hasta que la Liga decidió suspender solo el partido del Deportivo supuso un cúmulo de graves errores que pueden derivar en una Liga adulterada y una situación sanitaria de peligro en A Coruña.

¿Cómo es posible que el Fuenlabrada viajara con futbolistas infectados?

Nadie ha dado una explicación. Según el protocolo de la Liga, los equipos deben someterse a controles 48 horas antes de los partidos, cuyos resultados se conocerán 24 horas después. Así sucedió esta semana en el Deportivo y se supone que así debió ocurrir en el Fuenlabrada.

El club madrileño conoció ayer los resultados. De hecho, un integrante del plantel, así como el médico y dos miembros más del club se quedaron en Madrid porque no dieron negativo. Sin embargo, la entidad decidió que el resto se desplazaran hasta A Coruña, en donde ayer se sometieron a una nueva prueba, en la que seis jugadores dieron positivo, poniendo en peligro a todo aquel que estuvo en contacto con ellos en la ciudad.

¿Por qué solo se suspendió el partido de Riazor y no el resto?

No se entiende tamaña adulteración del campeonato. Desde hace años, las dos últimas jornadas de la competición, cuando hay algo en juego, deben disputarse el mismo día a la misma hora, para que no pueda haber suspicacias. En el protocolo de vuelta a la competición confeccionado por la Liga no se recoge que un partido deba ser suspendido por un positivo, ni por más de un positivo.

Aunque, a nivel de prevención, es lógica la decisión adoptada de suspender el Deportivo-Fuenlabrada, lo incomprensible es por qué se permitió que se jugaran el resto de encuentros.

¿En qué perjudicó al Deportivo que se jugaran el resto de encuentros?

Durante los partidos se pueden dar numerosas situaciones. De cara al estado anímico de los rivales del Deportivo no es lo mismo saber que el club coruñés estaba jugando que el hecho de que fuera a hacerlo con posterioridad. Solo el hecho de estar pendiente del resultado de otros ya provoca que un jugador pueda llegar a despistarse en cualquier acción. Cualquiera que haya practicado un deporte sabe que no es lo mismo estar pendiente solo del partido de uno mismo que de otros que se disputan en ese instante. Lugo y Albacete jugaron con esa ventaja.

¿Qué debería hacer la Liga ante esta situación?

Para evitar que haya una adulteración de la competición, la Liga tendría dos soluciones. La primera sería que se repitiera la jornada, caso improbable. La segunda, que parece la más lógica y que ya hay un antecedente, es que decrete que solo desciendan los dos que perdieron la categoría antes del día de ayer, Santander y Extremadura. De esta manera, la próxima temporada la categoría se ampliaría a 24 equipos, incluyendo el Numancia y el Deportivo. O, cuando menos, a los coruñeses, que han sido los grandes perjudicados por no disputar el partido al mismo tiempo.

¿Qué posibilidades hay de que prospere esta medida?

Hay que tener en cuenta que existe un precedente cuando la Liga había descendido administrativamente al Celta y al Sevilla y se amplió la Primera División a 22 equipos, lo que luego generó la actual Segunda de 22.

Además, tal y como transcurrió la temporada a nivel deportivo, no solo del fútbol profesional, se han adoptado excepciones en otras categorías. Por este motivo, sería lo más justo.

¿Qué responsabilidad tiene la Liga?

Toda. La competición no tenía que haberse reanudado. En su momento, fueron numerosas las voces que advirtieron del peligro que podía tener.

La situación vivida ayer en A Coruña, más allá del daño deportivo que pueda causar, no tiene nombre por haber puesto en peligro a toda una ciudad.

El encuentro podría disputarse el día 30, aunque no hay fecha oficial

Todavía no hay fecha oficial para la disputa del Deportivo-Fuenlabrada. Es previsible que hoy la Liga oficialice la fecha, aunque fuentes de la organizadora de la competición confirmaron a La Voz que el compromiso se celebraría diez días después de la jornada de ayer.

¿Qué puede hacer el Deportivo?

Más allá de cualquier reclamación por la vía deportiva, el club coruñés puede y está obligado a acudir a la justicia ordinaria. Lo sucedido ayer es una clara adulteración de la competición y el consejo de administración, tal y como anunció que haría en el caso del Extremadura por la supuesta alineación indebida, está en el deber de defender los derechos de la centenaria entidad hasta las últimas consecuencias.

¿Qué dice el protocolo de la Liga para estos casos?

Nada. Solo recoge que si hay un caso en un equipo, ese jugador será apartado y se rastreará con qué jugadores o personas en general ha estado en contacto. Pero en ningún caso contempla la suspensión y próxima celebración de ningún partido.

¿Se presentará el Dépor a jugar el encuentro?

Es algo que no está todavía decidido. El consejo de administración estudiará en las próximas horas todas las medidas a adoptar, pero no descarta nada.

¿Siguen vigentes los contratos de los jugadores?

Sí, porque cuando los jugadores del Dépor acordaron prorrogarlos fue sin otra fecha límite que el final de la competición. En este caso no ha concluido. Caso diferente son otros equipos.