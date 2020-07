El Deportivo espera saber mañana si hubo alineación indebida

0

La Voz de Galicia L. Balado

13/07/2020 20:18 h

El Comité de Competición de la RFEF estudió ayer la denuncia por supuesta alineación indebida del Extremadura en su duelo en Riazor interpuesta por el Deportivo y se puso en contacto en el conjunto de Almendralejo para que presente alegaciones. El plazo para que los extremeños se defiendan finaliza mañana martes a las 14 horas y es de esperar, según fuentes de la federación, que durante la misma tarde se tome una decisión.

A partir de ahí, en caso de que el comité desestime la queja de los coruñeses, el asunto podría tener todavía recorrido en apelación y llegar después incluso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Un camino que podría postergar una resolución definitiva hasta más allá del final de Liga con lo que, en caso de descenso deportivo, el Dépor se guardaría en la recámara la bala de los despachos para evitar el descenso a Segunda B.

La fundamentación jurídica del conjunto herculino se basa en el artículo 223.2 del reglamento general de la RFEF, que dice: «Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo del mismo, por siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan».

De la redacción del artículo y de la jurisprudencia previa dependerá la decisión sobre si el Extremadura se quedó con solo seis futbolistas de su primera plantilla sobre el verde. Aunque la reclamación del Deportivo está basada en una ausencia muy breve del campo de Airam Cabrera para ser atendido por los servicios médicos, existen casos que podrían dar esperanzas a los coruñeses. Como un precedente en el fútbol aficionado sembrado por el Comité de Disciplina Deportiva en el 2003 que estimó un recurso del UD Mortadelo por una alineación indebida del CF Rusadir.

El comité apeló al significado de «integrar» según el diccionario de la RAE para concluir que debe existir un mínimo de siete futbolistas con ficha adecuada durante todo el partido y dentro del terreno de juego para no incurrir en alineación indebida.

Expertos en derecho deportivo ven pocas esperanzas en la reclamación

La mayoría de las fuentes jurídicas consultadas creen que la reclamación del Deportivo no prosperará y los tres puntos se quedarán en Extremadura.

Uno de los profesionales del derecho deportivo consultados, Yago Casal, del bufete López & Casal, cree que es difícil que la reclamación del Deportivo llegue a buen puerto. Considera que el Dépor «está haciendo lo correcto», pero aprecia cierta endeblez en los argumentos aportados.

No creo que prospere su reclamación, pero hay una duda legal y está bien intentarlo», opina, y fundamenta su razonamiento: «Yo veo dos problemas conceptuales y los dos están relacionados con el artículo 223.2. La reacción dice que por ‘‘cualquier causa’’ el equipo no debe quedarse ‘‘integrado’’ por menos de siete futbolistas. En base a eso cabe suponer que el que un jugador se lesione, tenga que ser atendido y no esté en el campo significaría que no se tiene el número suficiente de deportistas. Pero a mi modo de ver, un jugador no deja ‘‘integrar’’ el equipo aunque lo estén atendiendo».

El letrado cree que lo esperable es que el Extremadura no se implique en el proceso y recuerda que el artículo 223 se reformuló en el 2015 para dejar menos espacio a posibles interpretaciones y delimitar más la aplicación de la norma, una modificación que invalidaría cualquier resolución similar previa a esa fecha, como la del caso del UD Mortadelo en el año 2003 que favorecería los intereses de los coruñeses.