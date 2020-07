El acta del Málaga-Deportivo recogió que Vázquez se dirigió a gritos al trío arbitral en el túnel de vestuarios

Ha reconocido que se equivocó en el planteamiento del partido de Málaga, pero volvió a pedir humildad a los colegiados para acudir al VAR en caso de duda

«Estoy decepcionado y cabreado y hasta un poco fastidiado. Cuando llegamos ya sabíamos que veníamos a una situación complicada, y sigue estando ahí. Hoy (por ayer) sabíamos que teníamos una final, y, si hubiésemos ganado, ahora estaríamos ya casi de celebración, pero ahora estamos con el peso de la responsabilidad para cumplir el objetivo marcado», resumió Fernando Vázquez para referirse a su estado de ánimo después de la derrota de Málaga, donde el Deportivo perdió por la mínima su primer partido desde la reanudación liguera. El profesor de Castrofeito admitió su grado de culpa en el tropezón sufrido por su equipo: «No estuve acertado, lo que pretendía no salió. Seguro que me equivoqué en el planteamiento y también en alinear a algún jugador desde el punto de vista individual puede que me equivocara. Son cosas de la profesión o de este oficio. No podemos acertar siempre».

