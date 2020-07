Vázquez reparte culpas entre el árbitro y el mal juego del Dépor

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

08/07/2020 22:53 h

«Estoy decepcionado y cabreado y hasta un poco fastidiado. Cuando llegamos ya sabíamos que veníamos a una situación complicada, y sigue estando ahí. Hoy (por ayer) sabíamos que teníamos una final, y, si hubiésemos ganado, ahora estaríamos ya casi de celebración, pero ahora estamos con el peso de la responsabilidad para cumplir el objetivo marcado», resumió Fernando Vázquez para referirse a su estado de ánimo después de la derrota de Málaga, donde el Deportivo perdió por la mínima su primer partido desde la reanudación liguera. El profesor de Castrofeito admitió su grado de culpa en el tropezón sufrido por su equipo: «No estuve acertado, lo que pretendía no salió. Seguro que me equivoqué en el planteamiento y también en alinear a algún jugador desde el punto de vista individual puede que me equivocara. Son cosas de la profesión o de este oficio. No podemos acertar siempre».

Vázquez tampoco se anduvo por las ramas a la hora de hablar acerca de la nueva polémica arbitral que perjudicó a su equipo en La Rosaleda, la mano con la que el local Luis Muñoz se llevó el balón en la jugada que armó el contragolpe del gol. «No la vi desde donde estaba yo [el técnico cumplió su segundo partido de sanción en la grada], pero hablé con Álex y me dijo que era muy clara y todo el mundo con el que hablé me dijo que era así. Si hay una mano previa en una jugada que acaba en gol, esa jugada debe ser anulada. Reconociendo el mal partido que hicimos, es increíble y alucinante que un árbitro que es consciente que hubo una mano y al que el reglamento le dice que si esa mano es voluntaria o involuntaria debe ser anulado ese gol, no lo haga. ¿Si duda, por qué no la ve? Si luego el VAR le dice que es dudosa, no la pitará. Pero, como he dicho en otras ocasiones, al árbitro le faltó humildad para ir a ver la jugada. Estoy indignado por esto y también molesto por cómo jugó el equipo», razonó el entrenador coruñés, que se reconoció descontento con el rendimiento deportivista.