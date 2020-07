Fernando Vázquez: «A veces el objetivo parece cerca y es cuando más lejos está»

0

La Voz de Galicia EFE

05/07/2020 20:06 h

«A veces el objetivo parece estar cerca, pero es cuando más lejos está». Con esa reflexión arrancó Fernando Vázquez la rueda de prensa. El técnico conoce de primera mano los riesgos de la euforia y alerta acerca de ella ahora que el Deportivo se ha colocado a un paso de sellar una permanencia que llegó a ver imposible. «Venimos de una situación durísima y ahora vemos el objetivo cerca, pero no lo tenemos todavía. Hay que tener mucho cuidado con esa sensación de calma. Ya viví alguna situación en que me faltaba nada para conseguir un objetivo y no lo logré», avisó.

Enseguida saltó de la precaución a la euforia al referirse al segundo gol. El que certificó la remontada de manera espectacular. «Me alegro por Christian, especialmente por él. Sé que está sufriendo, que cuando juego con un solo punta es más difícil. Que entre un delantero y marque me da una enorme alegría, y especialmente Christian Santos, que ha hecho un gran trabajo», sostuvo Vázquez.

Cumplidas las felicitaciones, repasó los aspectos menos brillantes del choque. «En el primer tiempo, el equipo estuvo bien posicionado, pero nos metieron un gol de centro que creo que es algo que tenemos que revisar. Con el 2-1 nos hundimos demasiado y es algo que tenemos que revisar también. El equipo siempre reacciona bien cuando le obliga el marcador. El dominio del Huesca fue un poco provocado, pero no me gustaban las opciones de tiro, de centro y las faltas que les concedimos», reflexionó el entrenador.

«El fútbol es un deporte muy aleatorio. En cualquier momento, aunque estés defendiendo bien, te marcan. Hicimos un trabajo defensivo extraordinario ante un gran equipo. No estaba intranquilo, pensaba en llegar al final del partido con el 2-1 y por ahí fui modificando un poco», prosiguió el análisis. De esos retoques también habló: «Tuve que sustituir a Gaku por la amarilla y a Salva porque estaba un poco cansado. Fui cambiando piezas sin modificar la estructura».

«Veía que la posesión de balón era muy corta y que aguantar era complicado. Junto a Çolak y Aketxe para tener cierto alivio», detalló, pasando a referirse al papel menguante del futbolista turco: «Antes del confinamiento, Çolak jugaba con cierta frecuenta al lado de Aketxe. Después cambié un poco la forma de jugar y lo utilizaba para dar al equipo una marcha más. Le explico que quizá noventa minutos para él... Tengo que tener en cuenta quien es el lateral derecho del equipo rival y también las opciones de balón parado».