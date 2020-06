Fernando Vázquez: «El empate no está mal, pero no era lo que queríamos conforme iba el partido»

0

30/06/2020 22:26 h

Fernando Vázquez compareció tras el encuentro mucho más calmado de lo que se podía esperar. El entrenador del Dépor, que fue expulsado tras el polémico penalti, señaló que se iba de Tenerife «con la sensación de que era un partido para ganar». Y desgranó el plan de partido que había trazado en la pizarra junto a sus futbolistas: «Desde mi punto de vista, desgastamos al Tenerife, que no hace muchas rotaciones. Así que esperaba que notase los partidos que lleva encima. Entonces saqué a Aketxe, Çolak y Christian Santos, ganamos el balón y lo movimos con tranquilidad y facilidad, y tuvimos ocasiones muy claras. Esta victoria nos hubiera lanzado de una forma extraordinaria. El empate no está mal, pero no era lo que queríamos conforme iba el partido».

Pese a que el fútbol del Deportivo progresó con el paso de los minutos, el equipo coruñés sufrió en la primera parte la pérdida de uno de sus futbolistas más en forma. Uche Agbo tuvo que ser sustituido con molestias en la rodilla tras una falta del jugador local Bermejo. Vázquez no ocultó su preocupación por el estado del jugador nigeriano. «No tiene buena pinta. Es una contusión en la rodilla y es posible que... Bueno, a ver cómo está el ligamento, pero si está tocado, será una gran perdida para la temporada», se lamentó.

El sorprendente sustituto de Agbo fue Borja Valle, quien abandonó su habitual posición en banda o incluso en el frente de ataque para, como ya había hecho en los instantes finales contra la Ponferradina, completar un gran partido como mediocentro. «A Valle lo considero un creador, un futbolista creativo y con capacidad de finalización. Puede jugar ahí, porque tiene calidad y le da al equipo una calma tremenda. Además, si tiene alguna oportunidad de acercarse al área, lo hará, porque tiene un gran disparo. Vale perfectamente para jugar ahí. Yo lo veo por el carril central jugando al fútbol más que echado a un lado», añadió Vázquez.