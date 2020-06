Koné dejará de ser jugador del Deportivo a partir de esta noche

El entrenador se mostró preocupado con la lesión que obligó al cambio de Agbo en la primera parte

Fernando Vázquez compareció tras el encuentro mucho más calmado de lo que se podía esperar. El entrenador del Dépor, que fue expulsado tras el polémico penalti, señaló que se iba de Tenerife «con la sensación de que era un partido para ganar». Y desgranó el plan de partido que había trazado en la pizarra junto a sus futbolistas: «Desde mi punto de vista, desgastamos al Tenerife, que no hace muchas rotaciones. Así que esperaba que notase los partidos que lleva encima. Entonces saqué a Aketxe, Çolak y Christian Santos, ganamos el balón y lo movimos con tranquilidad y facilidad, y tuvimos ocasiones muy claras. Esta victoria nos hubiera lanzado de una forma extraordinaria. El empate no está mal, pero no era lo que queríamos conforme iba el partido».

