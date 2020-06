Fernando Vázquez: «Necesitamos quince puntos para conseguir la permanencia»

0

La Voz de Galicia

17/06/2020 22:51 h

Quince puntos de los 27 que quedan en liza. Esas son las cuentas que Fernando Vázquez echó después del empate de Oviedo para que la carrera del Deportivo acabe felizmente en la meta de la permanencia. El entrenador coruñés, hasta ahora reacio a hacer públicos los números que había echado de cara a cuántos necesitaba sumar su equipo para continuar la próxima temporada en la élite del fútbol español, no tuvo reparos ayer en darlos a conocer: «¿Este punto de qué nos sirve? En realidad, sé que tenemos que ganar quince puntos, digamos, para conseguir la permanencia, ganar cinco partidos. Este empate lo único en que lo valoro es que le ganamos el golaveraje particular al Oviedo. Entonces, relativamente puede significar un punto más al final de temporada», subrayó.

Vázquez reconoció que el planteamiento inicial había sido el mismo que había empleado el pasado domingo frente al Sporting, pero que de nuevo no le dejó satisfecho. «Nunca podremos saber a ciencia cierta por qué hubo la mejoría de la segunda parte. Cuando un equipo va por debajo no tiene nada que perder. En cambio, cuando un equipo gana, parece que quiere conservar. Repetí el sistema y la estructura para confirmar que el factor campo desapareció en la competición y quería reafirmarme, o no, en esta situación. Pero tuvimos problemas. Cuando sales así, es para imponer tus capacidades, y estuvimos bastante mal, con muchos errores de mi propio equipo. No sé por qué razón, si siente la presión o por qué. Deberíamos jugar más cómodos. Pero fueron cinco minutos del segundo tiempo... y mi equipo se acabó un poco», señaló, antes de reconocerse preocupado: «Yo espero que el equipo juegue con soltura, confianza y velocidad, penetrando y hacia delante. Es lo que entrenamos. Pero la realidad cada domingo es otra. No me gustó en exceso el partido contra el Sporting y hoy (por ayer) cuando hay que cambiar es porque no ocurre lo esperado. Son dos oportunidades ya para ver si esta… Estuve entrenando esto en el confinamiento, pero no está funcionando, cuando debería hacerlo. Hay un debate en el equipo. Pienso que debería funcionar y no lo hace. A ver qué hacemos para el sábado», afirmó en referencia al próximo compromiso, el tercero en apenas siete días, de vuelta a puerta cerrada en Riazor frente al Rayo de Paco Jémez.