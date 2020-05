El Deportivo decide que Luisito no continúe en el Fabril

El veterano entrenador gallego, actualmente al frente del Fabril, muestra su cara más humana ante la crisis sanitaria que azota el mundo

«Lo estoy llevando muy mal. Lo reconozco. Llevo noches sin dormir. Estoy superado. Agobiado. Temo por mi madre. No me agobio por mí, porque trato de llevar a rajatabla todo lo que marca sanidad... Pero me es imposible porque tengo que coger el coche y desplazarme hasta junto mamá, que vive en Teo y yo en Santiago. Estoy con ella todo el día y, por la noche, de vuelta a casa para pasar un rato con mi mujer y mis hijos. Es súper estresante. No ya en el plano físico, sino mental. Cada día más infectados. Ves que la gente se va muriendo. Mucha gente mayor. Y yo pienso en mamá. Y me angustio». José Luis Míguez Iglesias, Luisito, (Teo 1966) aparca su imagen más beligerante. La de ese entrenador intenso. De palabra brusca y gesto intimidatorio. Y muestra su lado más humano, mientras cuida a Matilde, la madre que los parió a él y a doce hermanos más.

