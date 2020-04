El salto de Mujaid que pocos logran

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

A Coruña 13/04/2020 04:00 h

En treinta años, solo tres jugadores con licencia del Fabril han tenido la oportunidad de disputar 11 encuentros o más de forma consecutiva con el Dépor. Piscu, Insua y, desde hace unas semanas, Mujaid. El riojano acaba de conseguir ese salto que parece inalcanzable para cualquier canterano. Encontrar la confianza de un entrenador, que le permite acumular minutos sin importarle lo que indique su ficha. El defensa de Logroño ya había debutado con Seedorf hace casi dos años y fue recuperado para la causa por Anquela durante un partido (en Vallecas). Aunque fue Luis César el primero en darle verdadera presencia en el primer equipo (6 titularidades seguidas, hasta que fue sacrificado contra el Tenerife), ha jugado todos los minutos (1.020) desde que Fernando Vázquez asumió el nuevo reto (10 partidos de Liga y el de Copa en Salamanca, con prórroga incluida).

«Estoy muy contento, la verdad, y agradecido por la confianza que me están dando», explica el jugador, que cumplió 20 años el día que se decretó el estado de alarma (14 de marzo). «También estoy feliz porque mi ejemplo puede servirle a todos esos chicos que están ahora en Abegondo, para que vean que con trabajo se puede llegar», agrega.

El último jugador que con licencia del Fabril había conseguido tener tanta continuidad como él también tuvo a Fernando Vázquez como entrenador, aunque hace ya seis años. Era la temporada 2013-2014, y entonces Pablo Insua recibió la camiseta de titular en la primera jornada y no la soltó, salvo para cumplir sanciones por acumulación de amarillas.

Dos años antes que Insua fue un imberbe Juan Domínguez el que también dispuso de una gran continuidad (disputó 35 encuentros de 42) con Oltra, pero sin conseguir los once partidos completos que ahora sí ha sumado el riojano.

Entre Insua y Mujaid, fueron muchos los que lograron alternar el Fabril y el primer equipo, pero ninguno recibió continuidad. En la 15-16 fueron Cardoso (3 encuentros) y Róber Pier (3); en la 16-17, Edu Expósito (1) y Pinchi (1); en la 17-18, otra vez Edu (3), Francis (2) y One (1); en la 18-19, Joni Montiel (1); y en la actual, Gandoy (2), Valín (1) y David Sánchez (1).

Además de Insua y ahora Mujaid, el otro futbolista que perteneciendo al filial consiguió enlazar más de una decena de encuentros completos con el primer equipo fue el pontés Adrián López, Piscu, con Lotina en la campaña 2007-2008 (Primera División). Entonces, el central consiguió superar la dura competencia (Lopo, Coloccini y Pablo Amo) y enlazó 15 partidos seguidos (14 de Liga y 1 de Copa), aunque luego volvería al filial y apenas jugaría 11 encuentros más en las dos temporadas siguientes.

Antes, en la década de los 90, apenas hubo chance para los fabrilistas. Mariano se quedó a las puertas de enlazar el mismo hito que Mujaid, Insua, y Piscu. Fue con Boronat en el curso 91-92, ya en Primera. El extremeño llegó a disputar 10 encuentros completos de forma consecutiva.

El otro nombre propio de la década fue Viqueira, que con Toshack en la 95-96 llegó a enlazar 13 encuentros de liga y 3 de Recopa de forma consecutiva, pero no íntegros (en 6 de ellos entró desde el banquillo).