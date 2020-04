0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

11/04/2020 10:13 h

Fede Cartabia, ¿seguir en Dubái o regresar a su «casa» del Deportivo? Mientras sufre le confinamiento, el jugador argentino desconoce su futuro. Tiene contrato con el club coruñés hasta el año 2022, pero se encuentra cedido hasta junio en el Shabab Al-Ahli de Dubái, que tiene una opción de compra a final de temporada de unos dos millones de euros.



Cartabia comentó el viernes su futuro en una charla en directo con sus seguidores en Instagram. Reflexiones que abarcaron desde la duda sobre si el equipo de los Emiratos Árabes Unidos ejercerá su opción de compra, hasta la posibilidad a medio plazo de jugar en el Rosario Central o incluso llegar a retirarse en el equipo de su localidad natal, Bombal.

Cartabia admitió que no sabe si se va a quedar en el Al-Ahli, que tiene una opción de compra, o si volverá a formar parte de la plantilla del Deportivo, si bien precisó que en ambos casos estaría «contento». Reconoció que extraña «mucho Argentina», sobre todo «hacer vida en el campo, ir a pescar y estar con los amigos».

El jugador sudamericano indicó que su «sueño es seguir jugando al fútbol» porque es un «afortunado» y desea regresar al Deportivo en el futuro antes de volver a Argentina. «Espero poder algún día volver a jugar en el Dépor, porque es mi casa, tengo mi residencia allí, me siento muy, muy valorado y eso es extraordinario para un jugador. Después me gustaría poder jugar en Rosario Central y retirarme en Bombal», reveló.

Admitió que el Rosario Central es el «único» en el que jugaría en Argentina porque es «hincha» de ese equipo.

«Es un sueño por cumplir, también para mi abuelo, que es fanático de ese equipo, y para mí por el mito que dicen que es jugar en Rosario», subrayó.

Cartabia recordó que salió de su país «a los 12 o 13 años para pasar un par de meses en España», volvió a Argentina «y a los 13 para 14» regresó a la Península Ibérica con su familia para hacer carrera.

«Estoy agradecido por el esfuerzo de mi familia porque pude perseguir mi sueño y ahora lo disfruto junto a ellos», apuntó.

Ahora, el jugador argentino se muestra preocupado por la situación social y deportiva en su país natal. «Es muy difícil jugar allí, vivir, así que no me he planteado la posibilidad de volver a Argentina si puedo seguir disfrutando de Europa o Dubai, más que nada por cómo está la vida, el país, la inseguridad. Es una tristeza, pero es lo que estamos viviendo», explicó.

En cuanto a Dubái, la considera «es una ciudad hermosa, divina» y que le «ha sorprendido muy para bien», entre otras cosas, «por la comida, la gente, la amabilidad que tienen y la educación que hay».