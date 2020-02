Gaku Shibasaki: «Fernando Vázquez es bastante filosófico, como un profesor»

0

20/02/2020 11:04 h

Fue una rueda de prensa densa, pesada y lenta por culpa de la barrera del idioma. Las palabras de Gaku Shibasaki iban saliendo de la boca del traductor de japonés que habitualmente utiliza al Deportivo y, aunque brevemente, el centrocampista fue desgranando poco a poco todas las preguntas que salieron de la sala de prensa de Abegondo. "El equipo está pasando buen momento ahora mismo y lo que quiero es que siga esta buena racha. Personalmente, desde que vino el entrenador Fernando Vázquez, estoy jugando y evidentemente en cada partido aparecen cosas que mejorar pero creo que puedo lograr más y mejorar", explicaba el internacional nipón.

La llegada del técnico de Castrofeito ha sido un punto de inflexión en la etapa de Gaku Shibasaki en A Coruña. "Lo que me pide está muy claro. Tanto en ataque como en defensa, estoy bastante concentrado y esto está influyendo mucho para mejorar el equipo", explicaba el mediocentro que valoró muy positivamente la llegada de algunos de los fichajes del mercado de invierno: "Personalmente, me gusta Çolak, me gusta jugar a su lado, con un jugador tan combinativo como él y eso está ayudando mucho al equipo y a todos los compañeros". Evidentemente, la figura del nuevo entrenador salió varias veces durante la comparecencia. Shibasaki se refirió a él como "bastante filosófico y es como un profesor". "Para mí desde el primer momento, nunca me habló con palabras difíciles, ni complicadas, ni técnicas, siempre me ha hablado con palabras sencillas para poder tener claro lo que quiere de mí. Él me muestra su confianza por su comportamiento y su conducta y con eso me basta", dijo el 22 deportivista. Sobre su proceso de aprendizaje de español, idioma en el que habla con su entrenador, se refirió. "Aún no me acostumbro a hablarlo en una entrevista aunque en una conversación estoy bien, pero me pongo nervioso", explicó y anunció también que tiene el propósito de aprender a hablar gallego.

Preguntado por la devoción que Fernando Vázquez mostró por José Bordalás en la entrevista con La Voz de Galicia y con el que el japonés nunca tuvo protagonismo, Gaku respondió: "Evidentemente no pienso en negativo, no critico la filosofía de Bordalás. Cadau jugador tiene su fútbol y su idea futbolística está bien". El japonés no pisa charcos.

El centrocampista internacional con Japón habló también sobre el proceso de adaptación a España y a A Coruña, reconociendo que el cambio le ha costado, aunque aseguró haber probado ya la gastronomía gallega. "Me gustaría promocionarla", dijo: "Vinieron dos veces dos matrimonios amigos míos y fuimos a comer marisco, decían que estaban bastante rico y que les había gustado. Cuando hablé con unos aficionados me dijeron que el marsico de aquí es el mejor del mundo y yo también lo pienso", espetó tras dudar unos segundos sobre sus predilecciones culinarias.

El duelo de este domingo a las 16 horas frente al Zaragoza será un enfrentamiento también entre dos jugadores con renombre en japón. Gaku Shibasaki y Shinji Kagawa, un partido que recibirá especial atención mediática en Japón según explicó el futbolista porque "él es uno de los jugadores más legendarios de Japón", aunque dijo que él prefiere no hablar con jugadores rivales antes de un enfrentamiento directo. "Eso depende del jugador. Personalmente, yo prefiero concentrarme en el partido y no me gusta hablar con el rival, después del partido sí me gustaría hablar con él", detalló.