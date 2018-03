Y la tele se fue... a morado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. a. a.

madrid / colpisa 09/03/2018 05:00 h

«Sin nosotras el mundo no funciona». Uno de los lemas más coreados en la huelga feminista que ayer se dejó notar en las calles de todo el país se hizo realidad en televisión. Presentadoras, regidoras, productoras, operadoras de cámara... Una gran mayoría de las trabajadoras de la pequeña pantalla apoyó los parones convocados y no acudió a sus puestos o, directamente, logró parar la emisión de varios programas de la parrilla. Como sucedió en TVE, que estuvo emitiendo refritos hasta el Telediario de las 15 horas. Los hombres se hicieron cargo de los programas informativos, cuyas menguadas plantillas tuvieron dificultades por salir adelante. Como reconocía Hilario Pino, que sustituyó a Helena Resano en La Sexta: «Hoy [por ayer] La Sexta no está completa: faltan ellas. Está siendo un día muy difícil para sacar la programación oficial en un día histórico».

Ni el «Land Rober»

En Galicia también se suspendió el programa de Roberto Vilar, Land Rober, por decisión del propio presentador: «Neste programa hai tantas mulleres e tan importantes que, se elas paran, non se pode facer o programa», añadió el presentador, acompañado de su hija María y su gato Max, en un vídeo en las redes sociales.

«Land Rober» también se paró TVG Roberto Vilar anunció a través de sus redes sociales la cancelación del programa de este jueves por la huelga del 8-M «Neste programa hai tantas mulleres e tan importantes que si elas paran, non se pode facer o programa». Así anunció Roberto Vilar este jueves a media tarde, con un vídeo desde el sofá de su casa, el parón de Land Rober. El espacio de TVG no se emitió este jueves. «Si elas paran, nós non podemos seguir», añadió el presentador, acompañado de su hija María y su gato Max. Ola a todas!!! Teño que contarvos algo importante 😊 #DiadaMuller#PolaIgualdade 💜#LandRober118 pic.twitter.com/35fFfPD3ZS — Roberto Vilar (@landrobervilar) March 8, 2018 Land Rober se sumó así a la lista de espacios televisivos que este 8 de marzo decidieron irse a morado. Por la mañana, TVE y Telecinco cambiaron sus programas en directo por reposiciones o piezas grabadas. Los desayunos de TVE, el programa diario de actualidad, política, entrevistas y debate presentado por María Casado desde las 9.00 horas en La 1, fue sustituido por una grabación de Españoles por el mundo, y en Telecinco El programa de Ana Rosa fue reemplazado por La Voz Kids. «Ana Rosa: "Si las mujeres paramos, que se note. No hay El programa de Ana Rosa"», anunció el programa en su página web. En Antena 3, sí se emitió el programa de las mañanas Espejo Público, pero sin la presencia de su presentadora, Susanna Griso, que decidió ausentarse para secundar la huelga. Seguir leyendo

El golpe en la mesa lo dieron antes las reinas de la mañana en bloque: Ana Rosa Quintana (Telecinco), Susanna Griso (Antena 3) y María Casado (TVE). A ninguna de ellas se la pudo ver ayer en televisión, aunque por diferentes motivos. Quintana, que la semana pasada titubeó en su apoyo a la huelga, ya había avisado el día anterior que se iba a marchar de su programa en torno a las 12 horas, para estar con sus compañeras de gremio durante la lectura del manifiesto Nosotras paramos, firmado por más de 7.000 periodistas (y secundado en todas las comunidades, como la gallega). Sin embargo, en torno a las 8 horas decidió no salir a antena tras consultarlo con el resto de la plantilla. Mediaset afrontó la situación emitiendo un repetido La Voz Kids. El programa de Susanna Griso salió adelante, pero sin ella.