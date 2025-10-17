La superficie de eucalipto creció en al menos 10.000 hectáreas desde el inicio de la moratoria

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

FORESTAL · Exclusivo suscriptores

ANA GARCÍA

La última estimación del inventario forestal continuo es de 419.051 hectáreas, a menos de 11.000 del máximo establecido

19 oct 2025 . Actualizado a las 11:37 h.

La idea original del Plan Forestal de Galicia es que las 422.200 hectáreas de eucalipto que se estima que hay ya ahora repartidas por Galicia bajen a 400.000 en 20 años. Con esa intención nació hace

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 82% dto.
Antes  69€/año 12€/año Suscripción WEB+APP Suscríbete