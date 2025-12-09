La búsqueda de una solución a la sobrepoblación de jabalíes continúa en el aire
REDACCIÓN
La Xunta insta a los concellos a limpiar los entornos urbanos para evitar el avance de estos animales y la Fegamp le recuerda la gestión de la fauna es suya10 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace años que la superpoblación de jabalíes es un problema en Galicia. Una media de 10,6 accidentes de tráfico al día el año pasado y unos daños en las explotaciones cifrados por Unións Agrarias entre