La búsqueda de una solución a la sobrepoblación de jabalíes continúa en el aire

M.C. REDACCIÓN

El grupo de trabajo para la gestión del jabalí en su reunión de ayer Xurxo Martínez | EFE

La Xunta insta a los concellos a limpiar los entornos urbanos para evitar el avance de estos animales y la Fegamp le recuerda la gestión de la fauna es suya

10 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace años que la superpoblación de jabalíes es un problema en Galicia. Una media de 10,6 accidentes de tráfico al día el año pasado y unos daños en las explotaciones cifrados por Unións Agrarias entre

