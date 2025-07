O Parlamento escolle a Concha Pombo para dirixir a antiga CRTVG coa maioría do PP

O presidente da Xunta deposita o seu voto a Concha Pombo para dirixir a CSAG Paco Rodríguez

O Parlamento galego cumpriu co guión prestablecido e escolleu a Concha Pombo para dirixir a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), antiga CRTVG, na terceira votación. Nesta ocasión abondaba coa maioría absoluta do pleno, 38 escanos, polo que o nomeamento saíu adiante con 39 dos 40 deputados do Partido Popular (o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, estaba ausente). A súa selección fora bloqueada polo BNG e o PSdeG nas dúas votacións anteriores, nas que era requirida unha maioría cualificada (primeiro, 50 votos a favor e, en segunda instancia, 45). A oposición opúxose á idoneidade da actual xefa de Informativos e Documentación da corporación para substituír Alfonso Sánchez Izquierdo á fronte da entidade, malia non ter consensuado ningunha candidatura alternativa á de Pombo.

O sistema de votación empregado susténtase na aprobación da Lei de servizos de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital, en marzo deste ano, e que substituíu a normativa de 2011. Ata agora, a elección do director xeral da corporación requiría dunha maioría de dous terzos na primeira votación e de tres quintos na segunda, obrigando os grupos a pactar quen debía ser designado. Pero o novo texto lexislativo engadiu unha disposición para que, de non haber dito consenso, houbese unha terceira votación na que abondase coa maioría absoluta. Este cambio fora introducido tamén en RTVE, despois de que o Goberno central o aprobara por decreto lei, o que permitiu cambiar ao seu presidente en outubro do ano pasado.

Hai case dous meses que comezou o proceso de selección de Pombo como máxima responsable dos medios públicos galegos, xa que foi escollida candidata o pasado 16 de maio na comisión específica da CRTVG no Parlamento galego, pola que pasou a finais de mes para dar conta do seu proxecto para a corporación no caso de ser elixida. O pleno votou en dúas ocasións a súa designación, pero BNG, PSdeG e o deputado do Grupo Mixto deixaron a súa papeleta en branco para bloquear o nomeamento.

Antes de iniciarse a votación esta mañá, a viceportavoz nacionalista, Olalla Rodil, pediu a palabra para alterar a orde do día e incorporar unha breve quenda de intervencións dos grupos. «O mínimo será que poidamos opinar o resto de forzas desta Cámara», defendeu, sinalando que hoxe culminaba «o dedazo do PP» para incrementar «o control político» e a «manipulación informativa» nas canles públicas. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, lembroulle que o procedemento fora xa abordado na última Xunta de Portavoces, pero admitiu a votación para cambiar a orde do día. O PP opúxose coa súa maioría absoluta e procedeuse á votación que culminou coa designación de Pombo con 39 dos 75 votos da Cámara autonómica.

Expansión internacional

Na súa comparecencia no Parlamento, en maio deste ano, Concha Pombo apostou pola dixitalización da radio e do arquivo, e urxiu a necesidade de modernizar os sistemas de produción e manter os «estándares técnicos e de seguridade» que permitan, a nivel interno, «a transición definitiva cara a unha corporación multimedia». Eloxiou o sector audiovisual galego e mostrou a súa intención de potenciar e fortalecer o talento propio, fixando como outro obxectivo a expansión internacional «como nunca antes sucedera na historia do noso audiovisual».

A nova directora da corporación defendeu tamén que os medios públicos deben «reflectir con honestidade a realidade social de cada momento» e reclamou unha medición de audiencias que combine datos tradicionais e dixitais. Salientou a xestión da pandemia e de incidencias como o apagón do 28 de abril, durante o cal, segundo afirmou, se mantivo a información á cidadanía. Achegou datos de audiencia para defender o labor da corporación, como o liderado da televisión en todas as franxas horarias ou o incremento da escoita da Radio Galega en 47 minutos diarios. Tamén destacou o impacto en redes sociais, cun total de 16 millóns de usuarios que visualizaron a conta de TikTok de G24 no último ano, e o saneamento das contas da corporación.

Na súa intervención, de case media hora de duración, apostou por unha liña continuísta na transición da CRTVG á CSAG e marcou varios retos inmediatos. Entre eles, destacou o reforzo da «marca G», o avance cara a unha «corporación multimedia» e o desenvolvemento de canles e aplicacións propias que reduzan a dependencia de algoritmos alleos. Propuxo tamén a dixitalización a curto prazo do arquivo histórico entre 1985 e 2000, así como alianzas con universidades, centros de investigación e coa diáspora galega. «Agalega.gal é a nosa Netflix galega, diversa e de balde», sinalou.

Formada na USC

A xornalista Concha Pombo é licenciada en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela e leva vinculada aos medios públicos galegos dende 1998, cando se incorporou á CRTVG como bolseira. Ao longo de máis de dúas décadas de traxectoria profesional, desenvolveu distintas funcións dentro da corporación, especialmente no ámbito da información, ata asumir en 2017 a responsabilidade da Área de Informativos e Documentación.