El Sergas amplía la vacunación del papiloma para hombres de 18 a 21 años

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo el anuncio durante el pleno. Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este miércoles en el Parlamento que Galicia ampliará vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) a los jóvenes de hasta 21 años a partir del 2025, tras haberse extendido este año a los varones de hasta 18 años. «Galicia seguirá á cabeza do calendario vacinal non só en España senón no mundo», destacó Rueda. El aumento del umbral permitirá vacunar a más de 83.600 gallegos.

A mediados de septiembre, el Consello de la Xunta aprobó la nueva estrategia de vacunación contra el papiloma humano, abriendo la vacunación a niños varones nacidos entre 2006 y 2009. Esta medida permitió llegar a 27.000 menores que antes quedaban fuera del calendario de vacunación, con una inversión de 682.267 euros en el 2024. Galicia se adelantó así a la recomendación de la Comisión Nacional de Salud Pública, que proponía vacunar a niños entre los 15 y 18 años, al tiempo que adopta una pauta de una sola dosis, en lugar de dos, lo que incrementará las coberturas, apunta la Xunta.

Rueda destacó entonces que el objetivo es «reducir a incidencia de cancros asociados ao virus do papiloma humano» en varones y obtener, además, una «protección cruzada nas nenas». La nueva pauta busca disminuir en niños la incidencia de cánceres orofaríngeos, anales y de pene, así como las verrugas genitales. En las niñas, contribuirá indirectamente a reducir el riesgo de lesiones precancerosas y cánceres de cérvix, vulva y vagina. El cambio a una única dosis favorece una mayor cobertura de vacunación, justifican desde el Gobierno gallego.

Alfonso Rueda enumeró en el pleno otros avances recientes en el ámbito sanitario, como la ampliación de los beneficiarios de los servicios de reproducción asistida en la sanidad pública y la creación de 1.412 plazas fijas para personal sanitario en 2025. Además, subrayó que Galicia se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mejor tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas, siendo este la mitad de la media nacional.

Lo hizo en respuesta a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien alertó sobre las 372.000 personas en listas de espera, de las cuales 212.000 aguardan por una primera consulta, 45.027 por una intervención y 114.632 por una prueba diagnóstica, y cuestionó que no se hayan publicado aún los datos del primer semestre de 2024. «Non sei se son tan malas que teñen que agochalas», criticó, al tiempo que retó a Rueda a contrastar estas cifras con fuentes claras, afirmando que los datos que maneja el BNG son oficiales del Sergas y del Ministerio de Sanidad. «Cales son as súas fontes, señor Rueda?», interpeló.

La líder nacionalista resaltó que la atención primaria sufre tiempos de espera de hasta tres semanas, y que actualmente 201 municipios en Galicia carecen de pediatra, afectando a 11.000 niños y niñas. «Onde está a súa xustiza para eses nenos e nenas do rural?», preguntó. Pontón señaló, a continuación, que son necesarios 275 millones de euros en atención primaria en Galicia para alcanzar el nivel de inversión del 2009, año en el que el PP accedió a la Xunta. Denunció así un recorte de 1.961 millones de euros en este ámbito durante los últimos 15 años, que coloca a Galicia entre las comunidades con menor inversión en este ámbito en el conjunto del Estado, solo por detrás de Madrid, apuntó.