Carolina Iglesias, comunicadora, premio Ondas: «Forraba mi carpeta con fotos de Gayoso»

—Lleva muchos años en Madrid. ¿Era necesario para salir adelante?

—Los vídeos de YouTube los podía haber hecho en cualquier otro sitio, pero yo nunca viví de esos vídeos. En realidad, casi todo lo que he hecho ha sido ir a sitios, a rodajes, a la radio. No he podido tener una vida laboral en Galicia porque me vine a Madrid con 18 años a estudiar y a hacer monólogos. Yo sigo muy unida a Galicia, pero no crea que me llaman mucho para trabajar.

PILAR CANICOBA

—Dicen que le encantaría ir a «Luar». No me lo creo.

—Se lo juro. Pero tampoco me llaman. Y no lo entiendo, ja, ja. Yo ya era superfán del programa de pequeña. Me lo grababa y lo veía.