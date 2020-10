Feijoo descarta, «polo de agora», el cierre de Galicia o el confinamiento de toda su población

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 29/10/2020 15:35 h

Galicia está prácticamente aislada por la decisión de las comunidades autónomas colindantes de cerrar sus territorios, pero la Xunta descarta, de momento, decretar el cierre perimetral de toda Galicia o confinar a su población de forma obligatoria.

«Polo menos cos datos de onte non imos facelo», dijo el presidente de la Xunta al término de la reunión del Consello. De todos modos, el comité clínico, que se reúne mañana y que volverá a hacerlo tras el puente de Difuntos, decidirá las nuevas medidas que se podrán adoptar teniendo en cuenta los datos de la pandemia, que Feijoo reconoció que, si bien eran mejores que en el resto de España, no dejaban de ser preocupantes, sobre todo, en las ciudades.

19 estados de alarma

Para tener cobertura jurídica que permita tomar medidas en el control de esa pandemia, el PP llevará al Parlamento de Galicia, en breve, la modificación de la ley de salud autonómica. La intención del PP, y en particular de Núñez Feijoo, era que esa modificación se llevase a cabo en la ley estatal, pero como el Gobierno central no movió ficha en ese sentido, Galicia sí contará con esa cobertura jurídica para evitar «o cursiño rápido que teñen que facer os visitantes para saber cales son as normas en cada comunidade autónoma», dijo Feijoo, quien criticó que España tenga ahora «19 estados de alarma», en relación a las normas de cada comunidad y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La reforma de la ley de salud recogerá normas en cuatro parámetros. Por un lado, legislará sobre las medidas preventivas que se pueden adoptar, como el confinamiento, la cuarentena o la prohibición de las fiestas y del ocio nocturno. «O botellón rematou en Galicia», advirtió Feijoo. En segundo lugar, recoge las obligaciones a las que se verán sometidas las personas que dan positivo y las de obligado cumplimiento en lo que se refiere a tratamientos, test, cribados o vacunas. Con todo, Feijoo no pudo adelantar si la vacunación contra el covid va a ser obligatoria en Galicia cuando haya remedio, porque lo que se legisle al respecto en la UE está por encima de la norma autonómica. El tercer capítulo será el de las infracciones, que recoge más de 30 conductas susceptibles de ser penalizadas, con multas que van de los 3.000 a los 600.000 euros en los casos más graves.

Por último, el documento recoge que, en aquellos casos en los que haya dudas sobre las competencias de la Xunta para limitar los derechos y libertades de los ciudadanos, se informará al TSXG y se actuará en función de lo que diga la Justicia.

Competencias exclusivas en sanidade

Feijoo recalcó que estas medidas legislativas se tomaron todas en base a la experiencia de estos meses, pero teniendo en cuenta también que los juzgados las autorizaron en todo momento. «As restricións que recolla a lei terán que ser acaídas, necesarias e ponderadas», subrayó el presidente de la Xunta. Feijoo recordó que Galicia puede hacerlo porque tiene «competencias exclusivas en sanidade» y que, de esta manera, «polo menos en Galicia poderemos xestionar a pandemia con maior seguridade xurídica». Añadió que será la primera ley contra la pandemia que exista en España.

Ampliación de la tarjeta básica

El Consello da Xunta también tomó medidas dependientes del área de política social. Además de aprobar el plan piloto que se va a realizar en A Coruña para detectar el virus de forma preventiva en las aguas residuales de las residencias de mayores, la Xunta decidió ampliar la tarjeta básica de tres a seis meses. Se trata de un sistema que permite paliar las necesidades más urgentes de las familias necesitadas y que consiste en una tarjeta que se puede utilizar para las necesidades básicas y que «non estigmatiza», subrayó Feijoo, porque no se diferencia de cualquier otra. Se recarga cada mes con cantidades de 900, 1.200 y 1.800 euros dependiendo del número de personas de la unidad familiar. El sistema se aprobó para tres meses pero ahora tendrá vigencia hasta final de año, con un incremento de 14,6 millones de euros en su coste.

El Consello da Xunta también aprobó una medida en beneficio de las explotaciones ganaderas y cárnicas gallegas, que cuando tengan en cuarentena a alguno de su trabajadores, podrán beneficiarse de una cuadrilla de dos personas que, de manera gratuita, harán las labores de campo y atención del ganado. Con ese fin se habilitó una partida de 24 millones de euros.