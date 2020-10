Galicia, una excepción al cierre perimetral

0

La Voz de Galicia U.R.

Redacción / La Voz 29/10/2020 14:56 h

Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Canarias son, en estos momentos, las únicas comunidades autónomas que se resisten a decretar un cierre perimetral. Lo que es lo mismo, son los únicos territorios que permiten la entrada y la salida de ciudadanos.

El Gobierno gallego descartó, por ahora, el cierre de la comunidad aunque se mantiene el «confinamiento» de zonas concretas como la ciudad de Ourense. A pesar de esto, la comunidad se ha quedado «aislada» debido a las restricciones de movimiento aprobadas por de Asturias, Castilla y Léon y Portugal.

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena. Es decir, solo los días 30, 31 y 1. Y la próxima semana, los días 6, 7, 8 y 9.

«Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación», ha trasladado en un acto de Educación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Por ello, ha pedido «flexibilidad normativa».

Así, ha indicado que esta mañana ha decidido ordenar el cierre durante el puente de Todos los Santos, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente puente.

«Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y espero que se nos escuche para que podamos tomar otras medidas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos», ha declarado. De esta manera, según la presidenta colaborarán con otras regiones porque se tienen que apoyar entre ellas.

En este punto, ha incidido que pedirá de nuevo «diálogo» para que en la orden se pueda flexibilizar aperturas y cierres de las comunidades autónomas porque «la pandemia» va a estar un tiempo activa y en ocasiones hará falta «cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido de que el Ejecutivo no va a modificar el decreto del estado de alarma que se vota este jueves como ha pedido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para poder cerrar la comunidad por unos días y no durante al menos una semana.

Cataluña

El Govern va a decretar hoy mismo el cierre perimetral de la comunidad catalana, de forma que no se pueda entrar ni salir de la región sin una causa justificada y relacionada con necesidades académicas, laborales, médicas o de cuidado de personas mayores y dependientes. Pero esta no es la única medida restrictiva que tomará la Generalitat para tratar de frenar la pandemia. Así, durante el fin de semana, habrá incluso un confinamiento más rígido, por municipios. Es decir, no podrá haber movimiento entre los distintos ayuntamientos de la comunidad catalana. La medida se prevé que entre en vigor a las 6.00 horas de mañana, viernes, ya que el estado de alarma decretado por el Gobierno confiere a la comunidad la posibilidad de tomar esta medida sin necesidad de que tengan que ratificarla los tribunales y que, por tanto, pueda ralentizarse.

Andalucía

El cierre perimetral de la comunidad comenzará a las 00.00 horas de este viernes 30 de octubre y durará hasta el 9 de noviembre, con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus. También se decreta el cierre perimetral en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, actualmente en nivel cuatro de alerta sanitaria.

Según explicó anoche el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante esos diez días, «nadie podrá entrar o salir de Andalucía», salvo por una causa justificada como ir a trabajar o por una causa de fuerza mayor.

Aragón

El confinamiento perimetral en Aragón entró en vigor este martes y, en principio, se extenderá hasta el próximo 9 de noviembre. Las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel- ya estaban cerradas desde la semana pasada, que se mantiene, de forma que los habitantes del resto de municipios pueden transitar libremente dentro de Aragón, pero no podrán entrar ni salir de la Comunidad salvo por causas justificadas.

Asturias

En Asturias, el cierre perimetral de la comunidad autónoma entró en vigor este miércoles. Además, desde el pasado viernes, tampoco se puede entrar ni salir de las tres grandes ciudades asturianas: Oviedo, Gijón y Avilés.

Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el cierre perimetral de la comunidad a partir del viernes, 30 de octubre, hasta la finalización del «primer periodo» del estado de alarma, el 9 de noviembre a 14.00 horas.

Además, la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que habilite en los próximos días las herramientas legales necesarias para que las autonomías puedan llegar al confinamiento domiciliario si los datos epidemiológicos no mejoran en las próximas semanas.

Castilla La Mancha

El cierre perimetral de Castilla-La Mancha y el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas entrarán en vigor esta medianoche en virtud del decreto recién firmado por el presidente regional, Emiliano García-Page, y que será publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma (DOCM) a lo largo de la mañana de este jueves.

Aunque en su disposición final única se refleja que la vigencia de sus medidas se prolongará mientras esté declarado el estado de alarma, se precisa que esta duración será objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria y, en virtud de ello, podrían ser modificada o incluso quedar sin efecto.

Además de la limitación de horario nocturno en las 6 primeras horas del día y la limitación de entradas y salidas, se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, en sitios cerrados o al aire libre, hasta un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este jueves que la comunidad autónoma estará cerrada perimetralmente desde este noche, a las 24.00 horas, hasta el 9 de noviembre por la «grave» evolución de los casos de coronavirus.

Revilla ha precisado que los datos de coronavirus aún no suponen una presión sobre los hospitales, pero indican que en las próximas semanas sí se podría producir esa situación, por lo que ha adelantado que se cierra la comunidad, como ya han hecho otras 9 regiones, para no llegar a colapsar el sistema sanitario regional.

País Vasco

El Gobierno Vasco decretó a principios de semana el cierre perimetral de Euskadi con otras comunidades autónomas durante 15 días y, además, limitó al máximo la movilidad entre municipios, de manera que los ciudadanos solo pueden salir de sus localidades por causas justificadas como ir a trabajar, estudiar, al médico o atender a familiares dependientes.

La Rioja

La comunidad riojana anunció el confinamiento perimetral de Logroño y Arnedo, además del cierre la hostelería y restauración durante un mes de estas localidades. Estas medidas se suman al cierre perimetral de la región que se decretó desde las 00.00 horas del pasado 23 de octubre hasta las 00.00 horas del 7 de noviembre y que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR lo ratificó el pasado lunes.

Navarra

Inició el confinamiento de su territorio a las 00.00 horas del pasado 22 de octubre y hasta el 4 de noviembre. El Tribunal Superior ratificó la orden foral por la que limita la entrada y salida de la Comunidad, salvo por motivos laborales o sanitarios, y que también ordena el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, medida que este martes ha sido avalada por el TSJN.

Murcia

Por su parte, el gobierno murciano ha acordado el cierre perimetral de toda la Región de Murcia y de los 45 municipios de la Comunidad para poner freno a la expansión de los contagios por covid-19. La medida entrará en vigor en la medianoche de este jueves, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y tendrá una duración de 14 días que podrán ser prorrogados.

Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), anunció un decreto con el que prohibirá salir o entrar en la ciudad autónoma «salvo causa debidamente justificada» durante los dos próximos fines de semana, desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre y entre los días 6 y 8 del mes próximo. Presume que será necesario sostener la medida «hasta mediados de diciembre».

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha establecido el toque de queda desde las 22.00 horas de la noche y ha restringido los viajes a la Península, tanto en barco como en avión, además del cierre de los establecimientos de alimentación a las 21.00 horas.

Las excepciones al cierre

Galicia

La Xunta «no contempla» con los datos actuales de la evolución de la covid-19, registrados a día de ayer, el cierre perimetral de la comunidad, ni tampoco el confinamiento domiciliario por municipios, aunque la decisión al respecto se adoptará mañana en una nueva reunión del comité clínico.

Así lo ha afirmado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, en la que ha anunciado una reforma de la Lei de Saúde de Galicia de 2008 para convertirla en la «primera ley de pandemia» de una comunidad autónoma.

«Con los datos de ayer a las 20 horas, no consideramos necesario cerrar la comunidad autónoma frente a otros territorios», ha afirmado Feijoo, quien ha reconocido que con el cierre establecido por las comunidades limítrofes de Asturias y Castilla y León, Galicia ya se encuentra «en cierto modo» cerrada.

Aunque ha destacado la «preocupación» de la Xunta, y el comité clínico que la asesora en la gestión de la pandemia, por la situación de las ciudades de Vigo, Pontevedra, Santiago, Ferrol, y Lugo, así como algunas de sus áreas perimetrales, ha dejado cualquier decisión al respecto pendiente de la reunión de mañana.

Extremadura

El Ejecutivo extremeño ha indicado que probablemente en el próximo Consejo de Gobierno se tendrán que tomar decisiones que afectarán a grandes núcleos de población. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que el aislamiento perimetral no se ha mostrado eficaz en ninguna parte de Europa aunque sí en poblaciones pequeñas y ha abogado por controlar todos los factores que puedan generar «algún tipo de riesgo».

Baleares

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha descartado de momento el cierre perimetral de las islas, aunque se han tomado medidas como toque de queda nocturno o limitación a 6 personas en las reuniones sociales. Este miércoles ha comenzado el confinamiento perimetral en Manacor, que será de 15 días.

A pesar de esta decisión, el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, recomendó este miércoles no salir a cenar fuera de casa, ni mantener ningún tipo de reunión social, actividades permitidas por ahora, porque la situación de la covid-19 en las islas es «crítica».

Canarias

Las islas Canarias no contemplan el cierre perimetra y, además, están excluidas de la limitación horaria impuesta en todo el país y que establece la restricción de movimientos entre la 23.00 horas y las 06.00 horas