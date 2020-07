Así será la votación: garantía de salud y de confidencialidad del voto

0

La Voz de Galicia

Ourense 07/07/2020

«Los locales electorales han sido todos inspeccionados y son conformes con el protocolo implantado». Lo aseguraba Emilio de la Iglesia, coordinador de prevención de las elecciones al Parlamento de Galicia, durante el simulacro de la jornada electoral celebrado este martes en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar. La demostración se realizó en la mesa de Tapada de Bouzas, donde están llamados a votar unos trescientos vecinos.

El protocolo de seguridad con el que evitar cualquier riesgo de contagio de coronavirus se apoya en medidas organizativas y de protección. Lo primero que tendrán que hacer los votantes será esperar su turno manteniendo la distancia interpersonal. Una vez lleguen a la entrada del local electoral recibirán indicaciones de ponerse la mascarilla —en el caso de que no tengan se les facilitará una— y de desinfectarse las manos, para lo que se les proporcionará gel hidroalcohólico. Si alguna persona no quiere o no puede utilizarlo (por ser alérgico, por ejemplo) tendrá guantes a su disposición. El acceso y el aforo estarán regulados por representantes de la administración, que darán prioridad a las personas mayores o con discapacidad, y se encargarán de vigilar y de supervisar el cumplimiento de las medidas.

Ya en el interior del local, los votantes encontrarán cartelería informativa en el suelo que les indicará el flujo de entrada y de salida. «Las zonas de espera que tendrán que respetar los vecinos para votar individualmente también estarán señalizadas con carteles pegados al suelo», explicó De la Iglesia. Los representantes de la administración serán en este caso los encargados de indicar a los votantes en qué lugar situarse y hacia dónde dirigirse en cada momento, garantizando de esta forma el orden y la seguridad.

Cambia la disposición de las cabinas de votación: este domingo estarán orientadas de manera que garanticen el secreto al voto sin necesidad de manipular las cortinas. Varía también la forma de identificarse. Este domingo, en lugar de entregar en mano el DNI a los miembros de la mesa electoral, los votantes lo depositarán sobre una bandeja. De esta forma se reducirá al máximo el contacto.

La Xunta intensificará además la ventilación, limpieza y desinfección de todos los locales, tanto antes como durante la jornada electoral. «Creo que toda medida de seguridad es buena en una situación como la estamos viviendo y me he quedado totalmente tranquila al ver el protocolo», afirmaba María Esther Pedreira, vecina de Pereiro, durante la demostración de este martes.