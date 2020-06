Con las mascarillas, en Vilanova, bromas ni una

0

Era el primer pleno que se celebraba en Vilanova desde que se declaró el estado de alarma, y empezó con bronca. El portavoz del PSOE, Javier Dios, le reprochó al alcalde que no usara las mascarillas que repartió el Concello y en su lugar utilizara una adornada con las banderas española y gallega. El socialista afirma que el comentario no tenía intención de ofender, pero el alcalde no se lo tomó a broma, ni mucho menos. Gonzalo Durán dice que, en relación a las mascarillas, «tonterías, con la gente del PSOE, ninguna» y, a voces, cargó contra el gobierno de Sánchez para culparlo de «los miles de muertos que hubo en este país». En mente tenía la tardanza con que recibieron los concellos las mascarillas y que no se exigiera su uso en lugares públicos desde el inicio de la crisis: «Fue un error brutal», apunta el regidor.

No fue el único incidente que se registró al inicio del pleno celebrado este lunes. La portavoz de Gañemos Vilanova, Elena Cores, se quejó porque entre los concejales sentados a la mesa no se respetaba el metro y medio de distancia de seguridad. El asunto se resolvió cambiándose de sitio gracias a que quedó vacante la silla reservada para el BNG, por la ausencia de su portavoz.

A partir de ahí, los ánimos se calmaron y la sesión transcurrió de forma tranquila. Era un pleno importante, no en vano se aprobó el presupuesto municipal del 2020 (6.691.706 euros), como cabía esperar, con los únicos votos a favor del grupo de gobierno (PP). PSOE y Gañemos se opusieron porque consideran que el documento es un calco del de 2019 y no atiende a la nuevas necesidades que genera la crisis del covid-19. «Non se ten en conta que vai haber menos ingresos e que vai haber máis gastos para incrementar a limpeza, por exemplo, no eido da educación», según indicó Javier Dios.

Además, la oposición tampoco está conforme con la política de personal, que se abordó en el punto anterior a propósito de una modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) y se refleja en el presupuesto municipal. PSOE y Gañemos se alinearon con los sindicatos, que la semana pasada denunciaron que a la hora de nombrar a los jefes de servicio, y los complementos correspondientes, se favorece a unos trabajadores frente a otros. El PSOE critica, especialmente, la asignación aprobada para los responsables de los negociados de Comunicación y de Cultura e Turismo y habla de favoritismos por afinidades políticas. El alcalde niega la mayor y anuncia que, «poco a poco» se le aumentarán las retribuciones a más personal.

En el pleno también se aprobó solicitar a Costas la desafectación de los terrenos que ocupa el auditorio y pedir la prórroga de la actual concesión, la cesión de locales para el programa «Casas de maior» y se realizó el sorteo de las mesas electorales.