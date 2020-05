Nike cambia su lema en su lucha contra el racismo latente en Estados Unidos: «For once, don't do it»

0

30/05/2020 14:16 h

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis esta semana ha generado una ola de indignación entre gran parte de la sociedad norteamericana. Una reprobación a la manera de actuar de los agentes a la que se han sumado multinacionales como Nike, quien ha llamado a combatir el racismo, origen de la ola de protestas, y ha cambiado su tradicional lema Just do it -Solo hazlo- por For once, don't do it -Por una vez, no lo hagas-.

En un vídeo en sus redes sociales, Nike ha apelado a tomar conciencia de la situación actual. «Por una vez, no lo hagas», comienza el vídeo publicado en su canal de YouTube. «No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te recuestes y guardes silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio», concluye.

Inusual alianza con su principal competencia

La dura rivalidad Adidas y Nike, las dos marcas deportivas más populares del mundo, ha quedado diluida ante un problema que no parece desaparecer en el siglo XXI. Nadie comprende como en el 2020 ocurran estos trágicos sucesos. Por ello, Adidas respondió a este vídeo con otro mensaje en su cuenta oficial de Twitter: «Juntos es cómo avanzamos. Juntos es cómo hacemos el cambio». Una muestra que fue agradecida con un emoticono de un corazón por parte de Nike.

Together is how we move forward. ⁣

Las protestas en contra el racismo han provocado disturbios que se extendieron por ciudades de todo Estados Unidos, con incendios, saqueos y enfrentamientos y la muerte de un joven de 19 años en Detroit que fue tiroteado mientras participaba en las protestas.