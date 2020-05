Las enfermeras demandan poder prescribir las pruebas del covid-19

0

14/05/2020 18:36 h

Con el objetivo de garantizar la mejor atención a la población y acelerar el proceso de detección de posibles contagiados, el Consejo General de Enfermería de España ha solicitado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que incluya a las enfermeras entre los profesionales prescriptores de las pruebas de covid-19.

En la carta dirigida al responsable gubernamental, el presidente del consejo, Florentino Pérez Raya, repasa la legislación vigente para concluir que existe «pleno amparo legal» para la medida y recordar que las enfermeras cuentan con la preparación universitaria, sanitaria y clínica necesaria. Menciona además que el texto del actual real decreto de 'prescripción enfermera' permite a los enfermeros el uso, la indicación y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios con plena seguridad jurídica.

El representante de las enfermeras advierte de que el objetivo si no se dota a las enfermeras de la capacidad de indicar las pruebas del covid-19 será «inviable» aumentar la agilidad a la hora de identificar y contener las fuentes del contagio. Una condición indispensable para aanzar en la desescalada y evitar rebrotes. Para Pérez Raya no tiene «ningún sentido» que las enfermeras no puedan prescribirlas directamente a los ciudadanos, cuando son quienes se encargan de hacerlas.

Por último, la carta añade que «la indicación de pruebas para detectar el covid-19, además, se está llevando a cabo en muchos centros de análisis clínicos a cualquiera que esté dispuesto a pagar por ella sin prescripción alguna, ni de médico, ni de enfermera» y se pregunta qué sentido tiene no apostar por una gestión eficiente de los protocolos sanitarios y someter a la población a «más trámites burocráticos» en situaciones donde «un solo minuto es vital».