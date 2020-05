As Pontes impulsa dos talleres de formación para reactivar el mercado laboral del municipio

0

La Voz de Galicia

AS PONTES 09/05/2020

La formación constituye una herramienta fundamental para impulsar el mercado laboral, «tras o inevitable impacto da crise derivada polo covid-19». Así lo entiende el Concello de As Pontes, que prevé una inversión de 700.000 euros en programas de formación dual y remunerada. «É un investimento na nosa veciñanza, na núa capacidade de atopar emprego e no aumento da súa competitividade», subraya la concejala responsable de Industria e Emprego, Ana Pena.

El Concello ha presentado los proyectos a la Xunta para poner en marcha el taller de empleo Eume III -un plan de formación remunerada para 12 personas, en el área de atención sociosanitaria a personas en el domicilio- y el de garantía juvenil Pontes de Emprego IV -para formar a 12 alumnos en el campo del mantenimiento y el montaje mecánico de equipos industriales-.

Ambas acciones permitirán la obtención del certificado de profesionalidad, «a través dun contrato de formación e docencia para 12 alumnos e catro docentes durante nove meses, no caso do primeiro obradoiro, e de 12 meses no obradoiro de garantía xuvenil», explican desde el ejecutivo local. En años anteriores, los talleres de empleo posibilitaron la contratación de más de 30 personas durante 12 meses, a través del Concello, «e máis de 80 beneficiarios do programa integrado de emprego conseguiron incorporarse ao mercado laboral», destaca Pena. En esta línea, el Concello retoma el Plan Integrado das Pontes, un programa de formación que comenzó a principios de año, a través de las subvenciones de la Xunta. El objetivo radica en «axudar aos cen beneficiarios para que poidan desenvolver as súas competencias persoais, sociais e laborais, e acrecentar as posibilidades de inserción no mercado laboral».