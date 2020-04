Feijoo descarta usar los hospitales de campaña y pide levantar restricciones por territorios

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 15/04/2020 15:29 h

Galicia vuelve a la fase dos de contención de la pandemia y da por desactivada la fase tres, centrada en la atención y gestión de espacios de hospitalización y ucis. La bajada del número de contagios, del 74 %, supone que la comunidad ha superado el pico de la crisis y por ello se descarta la utilización de los hospitales de campaña de A Coruña -cuyo montaje estaba más avanzado- y el de Santiago. Salvo que aparezcan rebrotes, Feijoo considera que los centros hospitalarios son ahora capaces de gestionar la situación, que es semejante en carga asistencial a la que se daba hace 18 o 20 días. Con esta perspectiva, el presidente de la Xunta señaló que las peores jornadas en hospitalización y ocupación de ucis fueron el viernes 3 y el domingo 5 de abril, la jornada en la que estaban fijadas las elecciones.

El titular de la Xunta cree que, «sen baixar a garda», Galicia está ya en el momento adecuado para plantearse «a nova normalidade, porque moitas cousas non serán como eran antes, polo menos ata que a comunidade científica teña unha vacina eficaz». Feijoo abogó por tener referencias en el calendario para ir levantando las restricciones con tomas de decisiones que se puedan modificar en función del retroceso o avance de la pandemia, y apuntó la necesidad de que ese regreso se haga por territorios, sin especificar la referencia administrativa para el levantamiento de medidas. «Tendremos que salir a la calle», anunció, pero para ello hará falta un estudio epidemiológico en cada comunidad valorando una realidad: «No toda España es igual, las consecuencias no son las mismas y el porcentaje de inmunidad es distinto. Con todos estos datos se debe valorar si algunas zonas o ayuntamientos no conviene esa desescalada o sí», tal como hicieron los países asiáticos que van más adelantados en la gestión de la crisis.

Estudio epidemiológico gallego

En Galicia, y al margen del estudio que elabore el Gobierno de España, la Xunta va a lanzar un trabajo propio que va a comenzar la próxima semana con la ejecución de 30.000 test de doble banda, del que se anunciará el protocolo esta misma semana. Feijoo valoró que junto a los PCR estos son los test más útiles, porque permiten hacer una discriminación entre los positivos activos y los que ya están inmunizados. El Sergas cree que este informe se podrá cruzar con el que haga el Ministerio de Sanidad, arrojando más luz sobre la situación real en Galicia.

Además, el presidente gallego abordó algunas de las cuestiones analizadas en la reunión celebrada el martes por la tarde con el comité clínico de Galicia, que se mostró favorable a seguir garantizando el suministro de mascarillas entre la población a la espera de un protocolo único de uso que debe venir fijado desde Madrid.

Este comité también avaló la propuesta realizada por Galicia y otras comunidades para que los niños puedan salir un tiempo limitado a la calle, acompañado siempre por adultos y sin hacer uso colectivo de parques o juegos. Sin embargo, el Gobierno de España no se ha pronunciado sobre esta cuestión «que a Xunta non pode resolver unilateralmente», recordó Feijoo. Sobre las decisiones pendientes de los cursos escolares, abogó por fijar fechas de referencia y tomar decisiones sin improvisar.