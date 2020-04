«Cuantas más mascarillas den, mejor»

0

El reparto de las mascarillas distribuidas por el Gobierno coincidiendo con la reactivación de algunas actividades no esenciales fue recibido como una iniciativa positiva entre los coruñeses que pudieron hacerse con uno de estos protectores faciales ayer a primera hora de la mañana cuando se dirigían o volvían de sus trabajos.

«Es un detalle genial para ayudar a concienciarse», afirmó Alejandro Muíños tras bajarse de un autobús urbano en la plaza de Pontevedra, uno de los puntos en los que había reparto de protectores faciales, aunque él lo consiguió en la calle de la Torre.

En esta céntrica plaza, en su principal parada de autocares, estuvieron entre las siete y las nueve de la mañana media docena de agentes de Policía Nacional y Local que se encargaban de distribuir el material tanto en el interior de los autobuses como a aquellos viajeros que se subían o bajaban en este punto, tarea en la que también colaboró Protección Civil. Los agentes accedían a los vehículos durante su parada para realizar el reparto y que ninguna persona se quedase sin protector. Y así con cada autobús que pasaba por allí durante un período de dos horas.

La escena se repitió en el resto de paradas de esta plaza y en otras como las de Ourense, España o Cuatro Caminos, las estaciones de autocar y tren, las entradas de polígonos industriales y puntos como la glorieta de Os Castros. Para hoy está previsto que se repita la dinámica entre las siete y las nueve de la mañana.

«Me parece que está muy bien el reparto de mascarillas, es una manera de proteger a la población, así que cuantas más den, mejor», indica María José Quijano, que a las ocho y media esperaba para coger un autobús después de terminar su turno de trabajo como cuidadora. En su caso finalizaba la jornada, mientras que en el de otros, como Carlos Ceballo, empezaba, pero también con satisfacción por haber recibido una mascarilla. «Es una medida excelente tanto para la protección individual como de la comunidad», señaló. En su caso, como la mayoría de los que ayer recibieron una mascarilla, considera que se trata de un «buen momento» para el reparto porque «es complicado hacer las cosas, ya que es la primera vez que pasa algo así», en referencia a si se tenía que haber llevado a cabo antes esta acción. La respuesta ciudadana fue bastante positiva, aunque también hubo quien dijo que la distribución de mascarillas llega con retraso. «É moi tarde, os traballadores esenciais teñen que estar protexidos pero é difícil conseguir unha», explicaba Carmen Senra, quien cree que se trata de una «tirita» que no resuelve todos los problemas.

Otros ciudadanos como Luz Estela tuvieron menos suerte y ayer no pudieron conseguir una mascarilla. «Vengo desde la plaza de España por la Marina pero no vi que dieran ninguna», decía al llegar a la plaza de Pontevedra pocos minutos después de las nueve de la mañana, momento en el que los agentes de policía habían levantado el operativo tras dos horas de reparto. «Vendré mañana [por hoy] a por una, porque no las encuentro en ninguna farmacia, es la única manera de conseguirlas», señaló.

El delegado del Gobierno, Javier Losada, calificó de «éxito» la primera jornada de reparto de las 250.000 mascarillas asignadas a la provincia de A Coruña y tildó de «buena noticia» que no hubiese una afluencia masiva de personas ya que con ello se entiende que la ciudadanía es consciente de que todavía no se regresó a la normalidad previa al estado de alarma.