Estados Unidos privatiza la Luna en plena pandemia: «No la vemos como un bien común»

La sonda China Change 4 ha enviado una imagen de 360 grados tomada por el vehículo explorador Yutu 2 desde la parte del satélite que no se puede ver desde la Tierra.

Unos cien millones de años después de la formación de la Tierra, un cuerpo astronómico del tamaño de Marte colisionó contra el planeta. Los fragmentos fueron agrupándose hasta formar un cuerpo esférico, la Luna, que quedó ligada a la Tierra por la fuerza de la gravedad. Esa interacción gravitatoria entre el planeta y su satélite generó un fenómeno conocido como acoplamiento de marea o rotación sincrónica. «Cuando dos cuerpos orbitan uno alrededor de otro y uno de ellos tiene más tamaño sucede esto. El caso de la Tierra no es exclusivo. Sucede lo mismo con los satélites de Júpiter o de Marte», reconoce el astrónomo Borja Tosar. Esta particular danza no tendría ninguna repercusión sino fuera porque desde hace 200.000 años hay una especie en la Tierra, la humana, que fija la atención en el satélite pero siempre observa el mismo lado. «La Luna da una vuelta sobre sí misma en el mismo período que tarda en completar una órbita alrededor de la Tierra, unos 28 días. Esto provoca que nunca podamos ver una de sus caras. El mecanismo se asemeja a un vals. Los bailarines siempre se ven el uno al otro porque giran alrededor de la pista y entre ellos de forma sincronizada», apunta Tosar. Nuestra vecina cósmica tiene un lado oculto pero no oscuro. «Que no podemos verlo no quiere decir que no le de la luz de sol», añade el físico gallego. La mejor prueba de que la radiación solar incide es la fotografía que hace unos días envió la sonda china Chang’e 4 para confirmar que había alunizado en esa parte del satélite.

