The New York Times califica de «kamikazes» a los sanitarios españoles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 31/03/2020 11:58 h

«Es muy difícil quedarte atrás y decir que no voy a atender a un paciente porque no estoy protegida. Nos están convirtiendo en kamikazes sanitarios» dice Eugenia Cuesta, una enfermera del hospital 12 de octubre de Madrid, en el vídeo que este martes es portada en The New York Times. Y esta frase es aprovechada por el diario americano para titular una información en la que varios sanitarios relatan cómo está siendo su trabajo en los centros hospitalarios españoles. En el reportaje aparecen imágenes de pacientes tirados en el suelo de las consultas y otros en camillas ocupando los pasillos. También se critica la falta de material sanitario para combatir la epidemia y no contagiarse: desde batas confeccionadas con bolsas de basura a mascarillas de tela. «Aquí ves las mascarilla, construida por un portafolio y una gorra. Estamos dando vueltas a ver qué materiales podemos utilizar, por ejemplo las sábanas de quirófano, recortándolas y pegándolas para confeccionar batas», explican varios de los sanitarios entrevistados. «Nuestros trabajadores también están cayendo, pero a un ritmo brutal», afirma una delegada sindical, mientras en el vídeo se superpone la frase: «El 14 % de los infectados son sanitarios». ors protagonistas del vídeo coinciden al señalan que solo quieren ser profesionales protegidos: «No somos mártires».