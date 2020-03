«¿Es normal sentir ansiedad? A veces me duele el pecho y me ahogo»: los psicólogos resuelven tus dudas

0

La Voz de Galicia

24/03/2020

Palpitaciones, nerviosismo, ansiedad o la sensación de que la casa se les cae encima. Estas son algunas de las consecuencias que muchas personas están sufriendo ante el obligado confinamiento por la pandemia de coronavirus. En estos días la rutina a la que muchos estaban acostumbrados se ha roto y han empezado otra que no consiguen gestionar.

Ana Núñez Rubines, la coordinadora del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que actúa a través de un convenio con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, ha sido la encargada de contestar a las primeras cuestiones enviadas por los lectores de La Voz de Galicia.

Jorge Fernández

¿Es normal sentir ansiedad discontinua?

Totalmente normal, Jorge. La ansiedad no está presente cada minuto del día sino que se manifiesta en determinados momentos coincidiendo con nuestra forma de pensar. Intenta seguir unas pautas saludables y reforzarte con palabras amables cada uno de tus logros estos días.

Laura Amil

Estoy viviendo sola y no puedo evitar sentirme deprimida dado que soy muy dependiente. ¿Cómo puedo afrontarlo?

Las limitaciones que esta situación nos pone pueden generar sentimientos de tristeza. Sigue una vida saludable: no te saltes comidas, duerme las horas necesarias, vístete y siéntete bien con lo que te pongas, haz ejercicio físico y evita quedarte todo el día en el sillón. Aprovecha para hacer llamadas y vídeollamadas a la familia, a amigos y compañeros de trabajo. Y recupera alguna afición, como dibujar, leer, escribir o busca alguna nueva (por ejemplo, puedes utilizar prendas de ropa que ya no usas para crear nuevas prendas o ropa para el hogar).

Ángela

Tengo diagnosticado que soy bipolar. Voy a trabajar y además salgo cada día a la compra. No soy capaz de quedarme en casa. ¿Puedo salir sin certificado médico? ¿Qué me puede pasar si me obligan a quedarme en casa?

Cada día ya realizas las salidas que están permitidas. Es importante que sustituyas ese «no soy capaz» por un «sí puedo, voy a intentarlo». Sigue las recomendaciones de autocuidado que procedan de fuentes oficiales y si sientes mucho malestar, contacta con tu psicólogo o psicóloga para que te dé unas pautas personalizadas.

Carmen Pérez

¿Le puede pasar factura a un niño de dos años acostumbrado a estar mañana y tarde en el parque no salir ahora tanto tiempo de casa?

Si bien es cierto que los niños notan mucho los cambios en sus rutinas, también lo es que tienen una mayor capacidad de adaptación a esos cambios que los adultos. No tengas ningún miedo en ese sentido y aprovecha este momento para tirarte en el suelo y jugar con él sin la presión del paso del tiempo y para enseñarle nuevas habilidades.

Vania

Hace un par de semanas tuve una crisis de ansiedad y me pusieron un relajante muscular en urgencias. Estos días en casa estoy teletrabajando y me siento con mucha ansiedad, me duele el pecho al intentar dormir, y a veces siento sensación de ahogo. ¿Me podéis dar algunas claves para relajarme?

Es importante que elabores un plan de lo que va a ser tu día a día para que tengas esa sensación de control que contrarresta la ansiedad. Incluye durante ese teletrabajo un tiempo de descanso en el que hagas lo que te apetezca (puedes hablar con alguien, tomarte algo o simplemente no hacer nada). Cuida tu alimentación: no te saltes ninguna comida, sigue una dieta sana, sustituye la cafeína y las bebidas estimulantes por infusiones templadas de manzanilla, menta, tila u otra sin teína. Dedica también unos minutos a alguna actividad física y duerme las horas necesarias.

antía

Este fin de semana vi como se llevaban a un vecino del edificio de enfrente. Una persona que por edad entra en el grupo de riesgo. No lo conozco pero me produjo dolor. Además me preocupa que tengo niños muy pequeños y, si su padre y yo enfermamos, no tenemos con quien dejarlos. ¿Cómo puedo gestionar este profundo dolor, esta grandísima indignación y este miedo por mi bebé y mi hijo pequeño?

Es cierto que cuando la situación afecta a alguien cercano nos sentimos más vulnerables y nos entra más miedo y preocupación. En este caso no dejes que esos sentimientos te paralicen y sigue todas las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias. Ahora toca cuidarnos para seguir cuidando. Y ese cuidado implica quedarse en casa y salir solo si es estrictamente necesario y cuidando todas pautas de autoprotección que nos están dando.

Carmenza Cardona

No puedo gestionar mis emociones. Todos los días pienso que no soy capaz de llegar al final de esto.

Lo primero es cambiar esos pensamientos que empiezan por «no puedo/no soy capaz» que te están bloqueando por otros que te pongan en marcha: «hoy voy a hacer». Proponte pequeñas metas cada día y sigue todas las pautas de autocuidado que estamos dando.

Alba

¿Cómo podemos no entrar en un bucle? En estos días parece que se entra una rutina de la que una además no quiere salir de ella, de no querer hacer nada.

No permitas que esta situación te bloquee. Está bien tener un día de no hacer nada pero luego debes ponerte en marcha: aséate y vístete como si fueses a salir a la calle, dedica tiempo a hablar con tu familia y amigos/as, cuidar tu alimentación y tus horas de descanso. Sería bueno que en una agenda o un cuaderno hicieses una organización de tu día contemplando tiempo para tus responsabilidades, tu trabajo (si es el caso) y tiempo de ocio. Si cumples esa planificación y te cuidas saldrás fácilmente del bucle.

raquel

Hola! Tengo 38 años y desde los 18 años y hasta los 34 he estado medicada por ansiedad generalizada. Hace cuatro años conseguí, por fin, controlar mi ansiedad. Además tengo problemas de espalda. Me preocupa que esta situación invierta mi progreso y tenga que volver a medicarme.

Piensa en todo lo que te ayudó a conseguir controlar la ansiedad hace cuatro años y vuelve a ponerlo en práctica. Seguro que utilizaste estrategias para alejar los pensamientos destructivos de tu vida y/o alguna técnica de relajación. ¡Vuelve a utilizarlas! En cuanto a tu dolor de espalda, en las redes puedes encontrar actividades físicas y ejercicios de estiramiento que pueden ser compatibles con tu dolencia. Si sueles ir a un fisioterapeuta, también te puede aconsejar qué ejercicios te pueden ayudar.

isabel

Me duele el estomago y siento ardor en la frente. Creo que se debe al estrés. ¿Qué puedo hacer?

Es muy importante que sigas las pautas de autocuidado que estamos dando. Mantén unas rutinas saludables para mantener cuerpo y mente sanas: duerme las horas necesarias, cuida tu alimentación (recurre a alimentos saludables, no te saltes comidas, evita bebidas azucaradas, estimulantes y alcohólicas), haz ejercicio físico y dedica tiempo a algo que te guste y te haga sentir bien (una afición, hablar con algún/a amigo/a, leer, dibujar/colorear…)

Daniel Varela

Hola. Soy una persona que no para, no suelo estar en casa y hago mucho deporte. Me está costando y me noto de mal humor. No sé que hacer y todo esto me está costando demasiado. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?

Es cierto que esta situación que estamos viviendo nos ha puesto limitaciones en nuestra vida diaria, pero eso no implica que tengamos que romper con nuestras rutinas. Solo necesitas adaptarlas a las circunstancias, a realizarlas en casa. Por lo que cuentas seguro que tienes un buen grupo de amigos. Aprovecha las nuevas tecnologías y haz vídeollamadas, no pierdas el contacto con ellos. Seguro que te pueden dar ideas para sobrellevar mejor esta situación. En las redes sociales también puedes encontrar vídeos muy ingeniosos para que puedas realizar ejercicio físico sin salir de casa.