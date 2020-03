Bulo en el súper: «Decidimos tomalo con humor e desmentilo»

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 21/03/2020 14:45 h

Este miércoles se corrió el bulo de que el supermercado Eroski situado frente a la Estación de Autobuses de Ourense había cerrado sus puertas con el fin de que miembros de la UME pudiesen desinfectarlo ya que alguno de sus empleados había dado positivo en la prueba del coronavirus. Nada más lejos de la realidad. Y para desmentirlo, el equipo del establecimiento decidió grabar un vídeo con el que tranquilizar a sus clientes y demostrarles que estaban todos bien. «Máis alá da preocupación que este bulo suscitou nas nosas familias e nos veciños, non pasou nada. Decidimos tomalo con humor e desmentilo rapidamente», explica una de las trabajadoras del grupo Vegalsa Eroski que sale en el vídeo, Judit Vázquez. La idea que tuvieron cumplió su fin y todo quedó en una simple anécdota. «Neste súper temos moi bo ambiente entre compañeiros e non dubidamos en participar no vídeo», admite. El establecimiento abrió este viernes de nuevo, tras el festivo del Día del Padre, y la jornada transcurrió con total normalidad. «Cumplimos todos con todas las medidas de precaución y la gente sigue viniendo a comprar como de costumbre», dice el encargado, Pablo Matías.