Los transportistas reclaman la eliminación de peajes en la AP-9 durante el estado de alarma

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 19/03/2020 18:25 h

Los transportistas gallegos han puesto el ojo en los peajes de la principal autopista de la comunidad y también en los del resto de España, para cuestionar su vigencia mientras se mantenga activo el estado de alarma para afrontar la expansión del coronavirus. La Federación Gallega de Transportes de Mercancías (FEGATRAMER) ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes que elimine para los vehículos pesados el pago de peajes ante el coste añadido que está suponiendo para sus movimientos sin que puedan repercutirlo en todos sus itinerarios.

«En el momento de mayor necesidad del transporte en este país, nos encontramos con que estamos instensificando viajes para llevar mercancías a su destino y que el abastecimiento se mantenga y siga garantizado, pero no encontramos posibilidad de hacer el retorno muchas veces con carga ante la paralización de muchos sectores, como ocurre con el automovilístico. En esas situaciones es el transportista el que tiene que asumir todos los costes sin poder repercutirlos en ese desplazamiento de vuelta que se hace en vacío», explica Carlos García Cumplido, secretario general del Fegatramer.

La organización de transportistas gallega mantiene que las empresas del sector no están siendo capaz de mantener a todo el personal de sus empresas, por lo que consideran que el Gobierno debería decretar el levantamiento de las barreras para el transporte pesado y así poder «minimizar el impacto» que aseguran están sufriendo en sus economías a cuenta de la crisis del coronavirus, pese a ser considerado como uno de los ejes fundamentales para mantener el abastecimiento de la ciudadanía.

La Federación Empresarial de Transportes de Mercancias por Carretera de Galicia centra por su parte las exigencias concretamente en la AP-9, para permitir que la circulación de mercancías durante el estado de alarma no cuente con un peso a mayores como así consideran a los peajes. «Es innecesario mantener los peajes en esta situación, cuando el tráfico que está registrando la AP-9 es mínimo y de emergencia o de personas que van a trabajar a sectores clave. No hay movimiento de turismo, ni de la mayoría de los desplazamientos habituales por trabajo o estudios, no hay movimiento de todo el sector relacionado con la hostelería y buena parte de la industria está parada, por eso no tiene sentido que se carguecon peajes a los que están haciendo movimientos en la autopista en beneficio del resto», mantiene Antonio Señarís, presidente de la organización.

Propone, en todo caso, que el Ministerio de Transportes conceda una moratoria a Audasa de dos meses a mayores cuando en el año 2048 concluya su concesión, «aunque por perder dos meses no le pasaría nada», añade Señarís del Río, que entiende que 75 años de explotación del vial y con los beneficios millonarios que obtiene la concesionaria de los automovilistas gallegos cada año sería es suficiente como para que la empresa asuma una parte de la crisis en forma de exención de peajes. «48,35 euros por ir de Ferrol a Tui y otros tantos a la vuelta es un coste que tiene un gran impacto en la economía de las empresas de transporte, pero más ahora cuando resultamos imprescindibles pero no podemos gestionar como antes nuestros portes y por lo tanto hacere frente a los mismos gastos», añade García Cumplido.

El secretario de Fegatramer añade además su lamento a que con la crisis ya en marcha administraciones como la autonómica navarra haya decidido imponer peajes solo a los camiones en la carretera N-121-A, cuando era la única alternativa en los desplazamientos a la frontera de Francia a la paralela autopista de peaje AP-15. Tampoco admite García Cumplido la propuesta de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, de implantar peajes en las autovías. «En realidad es un lobby de entidades financieras de obra pública, que ven en ese peaje para las autovías que proponen una oportunidad de negocio más, cuando, por ejemplo solo en Galicia, el sector del transporte ya paga más de 300 millones de euros al año a través de los 0,586 euros que pagamos por litro de combustible. No sería admisible añadirnos un pago más», concluye el dirigente empresarial.