Un sin techo:  «Mi jefe me pagó el hostal pero ahora debo dormir en un cajero»

La Voz de Galicia

VIGO / LA VOZ 19/03/2020

Felix es un sin techo que espera en un banco con sus maletas cerca de la estación de Guixar. Su jefe, tras despedirlo la semana pasada, le pagó una semana de hostal, que la pasó confinado desde el día 14, pero el alojamiento se le agotó y en Vigo no tiene dónde dormir. Cree que esta noche se quedará a dormir en la calle, aunque desde el 2013 vive en situación precaria. Cuenta que el albergue municipal está cerrado por cuarentena y «allí no dejan entrar ni salir a nadie». Relata que pidió ayuda en la comisaría pero le dijeron que los servicios sociales y el teléfono 010 están cerrados hasta el viernes. «Unos agentes me recomendaron dormir esta noche en un cajero automático de un banco y si la policía me decía algo, que alegase extrema necesidad», cuenta.

Félix lamenta que, debido al confinamiento, tampoco haya podido visitar a su hijo, que pronto estará de cumpleaños.

En ese momento, pasó un indigente y le avisó de que es posible que el Concello abra un pabellón deportivo para que pasen la noche los más necesitados.

En un banco cercano estaba Adam, un indigente polaco que también vive en la calle durante el confinamiento porque carece de un hogar.